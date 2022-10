Tödlicher Unfall in Neu-Isenburg: Mann aus Haus gestürzt

Auf einer Baustelle in Neu-Isenburg ist ein Bauarbeiter in den Tod gestürzt. © 5vision.media

Rettungskräfte und Polizei werden in Neu-Isenburg zu einer Baustelle gerufen. Dort stirbt ein Mann nach einem Sturz aus einem Haus.

Neu-Isenburg – Auf einer Baustelle in der Friedensallee in Neu-Isenburg ist am Mittwochnachmittag (12. Oktober) ein 36-jähriger Bauarbeiter tödlich verletzt worden. Gegenüber hessenschau.de bestätigte ein Polizeisprecher, dass der Mann im ersten Stock des Hauses durch einen Bretterverschlag gestürzt sei. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass herbeigeeilte Rettungskräfte nichts mehr für den Mann tun konnten. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Polizei prüft nun, wie es dazu kommen konnte, die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Wie das Portal 5Vision berichtet, hat die Kriminalpolizei noch am Abend die Arbeit aufgenommen. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz. (tab)

Erst im Februar ist in Neu-Isenburg eine Frau mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.