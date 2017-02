Tradition der kroatischen Heimat erhalten

Neu-Isenburg - Der markante Geruch von geschmolzenem Fett liegt in der Luft und weckt bei Besuchern Erinnerungen an die Kindheit in der Heimat. In Kroatien ist der Cvarak, zu Deutsch Grieben, ein traditioneller Snack und Teil der Kultur. Von Sina Gebhardt

Deshalb hat die Kroatische Gemeinschaft in Neu-Isenburg den „Cvarak Njemake – Bundeswettbewerb im Cvarak Schmelzen“ ins Leben gerufen. Es wird fleißig geschmolzen, gerührt und natürlich verkostet im Hof der Alten Goetheschule. Vom tristen Wetter am Samstag, das die Karnevalisten nach dem Rathaussturm mit ihren farbenfrohen Kostümen aufhellen, lassen sich aber weder Teilnehmer noch Probeesser abhalten. Denn selten kommen sie zu dieser Jahreszeit in den Genuss ihrer „kroatischen Chips“. Gewöhnlich haben die Cvarci von November bis Januar Saison, denn die Grieben (hierzulande vorwiegend durch Griebenschmalz bekannt) entstehen als Nebenprodukt bei der Verwertung von Fleisch nach dem Schlachten, wie Milan Gerovac, Vorstandsmitglied und Ideenstifter des Wettbewerbs, erläutert.

Das Verfahren klingt zunächst wenig kompliziert: Das Fett wird in kleine Stücke geschnitten und im Kessel, dem Kotao, geschmolzen. Der austretende, flüssige Fettanteil wird zu Schmalz verarbeitet, während aus den festen Bestandteilen die Grieben werden, die nach dem Herausnehmen in eine Presse kommen und anschließend an der Luft trocknen. Aber: „Es ist anspruchsvoll und man braucht Feingefühl“, betont Ivka Bokovic, Vorsitzende der Kroatischen Gemeinschaft. „Jeder hat so sein Geheimrezept“, weiß sie.

Sechs Teams, vorwiegend aus der Region, haben sich für den Wettbewerb angemeldet, der nur einen kurzen Vorlauf hatte. Erst im Januar war die Idee „aus einer Laune heraus geboren“, so Bokovic. „Wir wollen unsere Tradition erhalten, aber auch andere Ausländer dazu animieren, ihre eigenen Traditionen weiterzugeben.“ Für sie und die Teilnehmer ist es ein Stück Heimat, das nicht in Vergessenheit geraten soll, aber auch ein Handwerk, das oft nur die ältere Generation beherrscht. „Viele sind Anfänger, die sich heute zum ersten Mal am Cvarak Schmelzen versuchen.“

So auch Nijo Rimac, der den Feinkost Supermarkt M&M in Neu-Isenburg betreibt und mit seiner Familie antritt. Während seine Frau Erfahrung hat, ist es für ihn Neuland – mit Geschäftspotenzial: „Cvarci sind sehr nachgefragt. Bislang bekommen wir sie aus Kroatien, aber nun könnten wir sie selber produzieren“, plant Rimac, auch wenn er gleichzeitig zugibt: „Ich hatte es mir allerdings nicht so schwer vorgestellt.“ Lukrativ wäre es, denn Grieben sind teuer, schließlich kostet ein Kilo in der Regel 15 Euro. Aber es wird auch viel Fett für die Produktion benötigt: Allein für den Wettbewerb wurden 200 Kilogramm Speck gebraucht und von der Firma Selgros gesponsert.

Überhaupt kann sich die Kroatische Gemeinschaft über Unterstützung freuen und auch die Kosten gering halten. Während ein Glücksrad den Kindern die Zeit vertreibt, sind schon die selbst gemachten Pokale zu sehen.

Stellvertretende Vorsitzende Mirjana Jurkovi hat die goldenen, silbernen und bronzenen Trophäen in Form von Gabeln gestaltet und mit echten Grieben bestückt. Doch alle Beteiligten müssen sich gedulden, denn bis zu zwei Stunden kann es dauern, bis die Cvarci fertig sind. Dann dürfen die Besucher, die sich als Teil der Jury registrieren können, probieren und bewerten, wie gelungen Geschmack, Konsistenz und Optik sind.

Für die Veranstalter steht freilich nicht der Sieger, sondern der Spaß und Erfolg im Vordergrund: „Es ist ein Pilotprojekt, das wir zu einem Event machen wollen“, erzählt Gerovac. „Wir möchten die Bürger einbinden, weil es auch für Einheimische interessant ist, und natürlich die junge Generation dazu animieren, hier im wahrsten Sinne des Wortes mitzumischen.“