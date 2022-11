Über die Entwicklung der Umgangssprache in Neu-Isenburg

Von: Stefan Mangold

Werner A. Stahl schrieb schon sein zweites Buch, das von seiner Neu-Isenburger Heimat handelt. Der Vorsitzende von Pour l’Yseboursch, des Vereins für belebte Geschichte im Alten Ort, stellt heute Abend im Stadtmuseum seine neuste Arbeit vor. Der Titel: „Sche danke wuu“. Es geht um die Entwicklung des in den Gassen der Hugenottenstadt gesprochenen Dialekts.

Neu-Isenburg - Regionale Unterschiede lösen sich auf. In der Architektur lässt sich anhand von Neubauten schon seit dem Krieg nicht mehr erahnen, in welcher Stadt man sich gerade bewegt, ob in Offenbach oder Düsseldorf-Mettmann. Ähnliche kulturelle Einebnungen lassen sich bei Dialekten beobachten. „Unter den Jugendlichen im Rhein-Main-Gebiet verschwindet das Hessisch“, beobachtet Werner A. Stahl. Bei den Alten höre man mitunter noch den Melos heraus, die Nuancen, die etwa den Isenburger von dem Bornheimer sprachlich unterscheiden.

Die Historie der 1699 gegründeten Stadt ist eine besondere. Erst 130 Jahre später löste Deutsch das Französische als Verwaltungssprache ab. „Man darf aber nicht denken, dass die Isenburger ein Französisch sprachen, das die Pariser verstanden hätten“, erklärt der 66-Jährige. Die Isenburger redeten Patois, gemeint ist Mundart. Weil die meisten hier angesiedelten Hugenotten aus der südfranzösischen Alpenregion stammten, dürfte es wie im damals noch nicht zur Schweiz gehörigem Wallis nach dem latinischen Dialekt geklungen haben.

Das Wesen einer Mundart liegt darin, dass es sich um keine Schriftsprache handelt. Egal ob Friesen, Wiener oder Anhaltiner – alle lesen die gleichen Texte, sprechen sie jedoch mitunter so aus, dass es für die anderen klingt, als fabulierte da jemand in einer gänzlich fremden Lingua. „Vergangene Färbungen lassen sich nicht mehr präzise rekonstruieren“, sagt Stahl, der nicht von Sprachverfall reden will, sondern von einer natürlichen Veränderung, die sich von Generation zu Generation vollziehe.

Als Beispiel für Einflüsse schreibt der pensionierte Lehrer, wie er sich einmal wunderte, als ein Schüler von „Abi“ in einem Kontext erzählte, der sich partout nicht mit der Hochschulreife verbinden ließ. Der Junge klärte ihn auf, „Abi“ sei die ehrfurchtsvolle Bezeichnung für einen alten Mann. Durch die Zeiten der einstigen Besatzung beeinflusste das Französische ohnehin das Südhessische. Etwa im Odenwald kam bis in die 1970er Jahre kaum ein Einheimischer auf die Idee, von einem Bürgersteig zu sprechen, wenn er den Trottoir meinte.

Heute ist es prinzipiell kein Problem, Sprache so zu konservieren, dass sich die Nachfahren in 200 Jahren noch anhören könnten, wie es in den 2020er Jahren klang. „Wir können über die Phonetik vergangener Jahrhunderte letztlich nur spekulieren“, betont Stahl. Die Recherche nach Fragmenten von verlorener gesprochener Sprache gleiche der Suche und dem Fangen von Schmetterlingen. Stahl arbeitete für sein Buch etwa mit dem südhessischen Wörterbuch von 1978, das Ergebnis der Recherche einer vom Land eingesetzten Kommission.

Der Isenburger, der einst im selben historischem Altbau im Ortskern zur Welt kam, in dem er auch heute lebt, verwendete etwa auch einen Titel wie „Identität und Sprachidentität von Hugenottennachfahren – eine identitätstheoretische und gesprächsanalytische Untersuchung“ von der Autorin Anne Thietz.

Stahl leitet in einer Art Kurzwörterbuch eine Reihe von zum Teil schon verschwundenen Begriffen her. Die meisten dürften aber „Fisemadende“ noch kennen, die man tunlichst vermeiden sollte. Stahl nimmt den etymologischen Ansatz, der besagt, der Begriff habe seinen Ursprung in der napoleonischen Besatzung. „Visitez ma tente“ (besuche mein Zelt) riefen französische Soldaten wohl nicht selten vorbeilaufenden Frauen zu, wobei deutsche Männer ihre Gattinnen darauf drängten, entsprechende Einladungen auszuschlagen: „Mach‘ mir ka Fisemadende.“

Aus „Sche danke wuu“ spricht übrigens die reine Neu-Isenburger Höflichkeit: „Ich danke Ihnen“.

Buchpräsentation

Vorgestellt wird „Sche danke wuu – die Entwicklung der Umgangssprache in Neu-Isenburg“ heute um 19 Uhr im Stadtmuseum Haus zum Löwen, Löwengasse 24. Zu kaufen ist die Schrift für acht Euro in Buchhandlungen und im Internet.

