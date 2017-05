Unfall auf B459: Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung

Bild von der Unfallstelle in Neu-Isenburg. Weitere Motive in der Galerie

Neu-Isenburg - Der tödliche Unfall auf der B459 beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft. Diese ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung sowie Straßengefährdung. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach dem Unfall auf der B459 in Gravenbruch hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Beamten ermitteln wegen eines möglichen vorsätzlichen Tötungsdeliktes in Verbindung mit einer vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung. Wie die Polizei berichtete, war zur Unfallzeit kurz vor 10 Uhr war ein 36-Jähriger in seinem silbernen Toyota Celica mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren. Hierbei erfasste der Wagen des Frankfurters einen kreuzenden Rollerfahrer, der bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, wonach das Fahrzeug des Verursachers bereits vor dem Unfall aufgrund seiner rasanten Fahrweise und verschiedener Fahrmanöver aufgefallen sein soll.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen zu dem Unfall und fragt:

Wem ist am Samstagmorgen vor 10 Uhr aufgrund der Fahrweise ein silberner Toyota Celica mit Frankfurter Kennzeichen im weiteren Umkreis von Neu-Isenburg-Gravenbruch aufgefallen?

Wer kann möglicherweise Angaben zum Fahrer des genannten Toyota Celica oder seinem Verhalten machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, unter der Rufnummer 069/8057-4500 sowie die Kripo Offenbach (Tel.: 069/8098-1234) entgegen.