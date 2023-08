Immer den Veränderungen angepasst

Von: Holger Klemm

Auf die Festveranstaltung freuen sich (von links) die Vorstandsmitglieder Horst Göckel, Hans-Werner Voth, Edda Schulz-Jahn, Sabine Doberitz, Margit Koch-Karner, Michaela Gabel, Andrea Becker und Iris A. Heß sowie Bürgermeister Gene Hagelstein. © VdK Neu-Isenburg

Es ist eine beeindruckende Entwicklung vom Kriegsopfer- zum modernen Sozialverband, die der VdK-Ortsverband Neu-Isenburg von 1947 bis heute durchlaufen hat. Das 75-jährige Bestehen wird am Samstag, 16. September, um 18 Uhr in der Hugenottenhalle gefeiert. Mit konstant 1 900 Mitgliedern ist der VdK Neu-Isenburg einer der größten in Hessen.

Neu-Isenburg - Seit 1947 versteht sich der Sozialverband als Anwalt der Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. „Der Grund, warum dem VdK bis in die heutige Zeit uneingeschränkte Anerkennung zuteil wird, lässt sich darauf zurückführen, dass er sich immer wieder erfolgreich neu ausgerichtet und den gesellschaftlichen Veränderungen flexibel angepasst hat“, heißt es in der Festschrift, die zum Jubiläum erschienen ist. Nach der Gründung als Verband der Kriegsopfer öffnete er sich zunächst für Menschen mit Behinderung und Rentner und später auch für die sozial Benachteiligten. „Gleichzeitig zeichnete er sich in diesen 75 Jahren durch seinen unermüdlichen Kampf für soziale Gerechtigkeit, als kompetenter Ansprechpartner für Sozialrechtsberatung und als Experte für Sozialpolitik in der Gesellschaft aus“, so die Festschrift.

Gründung in schwierigen Zeiten

1947 lag Deutschland, zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, immer noch in Schutt und Asche. Der Wiederaufbau kam nur langsam voran. Versorgungsprobleme und Materialmangel sowie die alliierten Gesetze der Nachkriegszeit waren eine nur schwer zu bewältigende Hürde. Auch in Neu-Isenburg bestimmten diese Fakten den Alltag. Soldaten kehrten, oft verwundet an Leib und Seele, aus der Kriegsgefangenschaft zurück und waren auf die spärliche Hilfe angewiesen, die ihnen die Kommune bieten konnte. Der frühere VdK-Vorsitzende Heinrich Knöpfel beschrieb in einer Rede zum 40-jährigen Bestehen die Situation zur Zeit der Gründung: „…die Stadt lag in Trümmern, 410 Gefallene waren zu beklagen, 32 Menschen wurden vermisst, 543 waren in Kriegsgefangenschaft. 1200 Kinder mussten als Waisen auf Vater und Mutter verzichten. Es gab mehr als 2000 Versorgungsberechtigte in der Stadt…“

Soziales Engagement und der Wille zur Selbsthilfe führten am 30. August 1947 zur Gründung des „Verbandes der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen“. Unermüdlicher Motor war Karl Momberger, dessen Name untrennbar mit der Geschichte des VdK Neu-Isenburg verbunden ist. Seine Mitstreiter waren damals Heinrich Berner, Valentin Delrieux und Ludwig Ochs.

Unermüdlicher Einsatz

Karl Momberger, der bereits nach dem Ersten Weltkrieg einen ähnlichen Verband geschaffen hatte, umging mit der Verbandsgründung die Verordnung der amerikanischen Militärregierung, keine Vereinigung ehemaliger Kriegsteilnehmer zu erlauben. Für ihn war es klar, dass ein bestehendes Leistungsgesetz der Besatzungsbehörde zunächst nur ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutete. Seiner Meinung nach musste für die Kriegsopfer wesentlich mehr getan werden.

Erst ein Jahr später erteilten die Amerikaner die Lizenz für einen Landesverband der Kriegsopfer (VdK) in Hessen. Erster Landesvorsitzender wurde damals mit Abraham Sauer einer der Pioniere des VdK, der über engen Kontakt mit Karl Momberger wesentlichen Anteil an der Gründung der Neu-Isenburger Ortsgruppe hatte. Ein Beispiel für den unermüdlichen Einsatz der VdK-Vorstandsmitglieder aus der Zeit nach dem Krieg war beispielsweise die Verteilung von Zucker und Rindfleisch und der sogenannten „Winterbutter“ aus EG-Überschussbeständen, die bis ins Jahr 1988 reichte. Die enge Kooperation mit der Stadtverwaltung hat nie nachgelassen.

Über die Jahrzehnte wuchsen die Aufgaben. Längst reichte die Baracke in der Beethovenstraße nicht mehr aus und bot schlechte Bedingungen. Unter dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Kuhn erfolgte 2012 der Umzug in die Alte Goetheschule in der Hugenottenallee. In absehbarer Zeit wird, wie bekannt, ein weiterer Standortwechsel fällig. Doch die Stadt hat versichert, dass der VdK neue Räume erhält.

Starke Solidargemeinschaft

„Wir geben Menschen einen Rückhalt in einer starken Solidargemeinschaft“, schreibt die aktuelle Vorsitzende Edda Schulz-Jahn in ihrem Grußwort. Ihr Dank gilt allen bisherigen Vorstandsmitgliedern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die in den 75 Jahren den VdK Neu-Isenburg aufgebaut, durch turbulente Zeiten geführt und den Staffelstab ihrer erfolgreichen Arbeit an die nachfolgenden Teams weitergegeben haben. Der Ortsverband lebe vor allem durch das überdurchschnittliche Engagement seiner ehrenamtlichen Mitglieder. Bürgermeister Gene Hagelstein lobt dieses starke Engagement. Dadurch würden sowohl die Stadt als auch der Kreis bei den sozialen Pflichtaufgaben entlastet und viele Probleme bereits in einem frühen Stadium zum Wohle der Betroffenen gelöst.

Zahlreiche Aktivitäten is heute beraten und vertreten ehrenamtliche Sozialberater Neu-Isenburger VdK-Mitglieder in der Geschäftsstelle, Hugenottenallee 82 in wesentlichen Bereichen des Sozialrechts, in der gesetzlichen Rentenversicherung, in Rehabilitation und Schwerbehindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung, im Arbeitsförderungsrecht sowie dem sozialen Entschädigungsrecht. Informationen – auch über die weiteren Aktivitäten im Freizeitbereich des VdK-Ortsverbandes – sind telefonisch erhältlich unter Tel. 06102 26906, per E-Mail: ov-neu-isenburg@vdk.de oder über die Webseite vdk.de/ov-neu-isenburg. Bei der Jubiläumsfeier am Samstag, 16. September, um 18 Uhr in der Hugenottenhalle treten unter anderem das Interton Trio, die Melodia Boys & Girls sowie die Rollstuhltanzgruppe auf. Kostenlose Einlasskarten für die Festveranstaltung sind über die E-Mail-Adresse ov-neu-isenburg@vdk.de erhältlich.



Edda Schulz-Jahn: „Nach dem Motto unseres Verbandes ,Wir lassen keinen allein‘ fühlen sich Menschen mit und ohne Behinderungen bei uns gut aufgehoben. Unsere Mitglieder repräsentieren jede Altersgruppe. Das jüngste Mitglied ist sechs, das älteste 100 Jahre alt. So wie sich die Gesellschaft und auch das Sozialrecht verändern, so verändert sich auch der VdK.“

Der VdK-Ortsverband sorgt auch für Freizeitaktivitäten. Dazu zählen neben Kaffeenachmittagen Ausflüge wie beispielsweise nach Mespelbrunn. © -