VdK-Ortsverband kann über mangelnde Arbeit nicht klagen

Neu-Isenburg - Viele Vereine in der Region klagen über Mitgliederschwund. Der Neu-Isenburger Ortsverband des Sozialverbandes VdK hingegen verschickt heute wesentlich mehr Einladungspost zu Jahreshauptversammlungen und Festen als früher.

„Wir konnten erneut eine Steigerung der Mitgliederzahl verzeichnen, Ende vergangenen Jahres hatten wir 1938 Mitglieder, im Jahr zuvor waren es 1887“, berichtete der Ortsverbandsvorsitzende Hans-Jürgen Kuhn bei der Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum St. Josef. Im Landesverband Hessen-Thüringen sei Neu-Isenburg einer der mitgliederstärksten Ortsverbände. Gleich zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes verwies Kuhn auf den bedeutsamen jährlichen Zuschuss seitens der Stadt. „Die anteilsmäßigen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und städtischem Zuschuss ermöglichen erst unsere ehrenamtliche Tätigkeit“, betonte er. Damit werde der VdK-Ortsverband in die Lage versetzt, seine soziale Beratungstätigkeit und Betreuungshilfe nachhaltig zu sichern. Sein Dank galt aber auch den Vorstandsmitgliedern und Helfern für ihre engagierte Mitarbeit.

Vom jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit 66 Euro verbleiben beim Ortsverband lediglich 9,96 Euro, wie der Vorsitzende ausführte. Der siebenköpfige Vorstand ist ehrenamtlich tätig, ein Mitarbeiter ist als IT-Beauftragter auf geringfügiger Basis beschäftigt, ebenso eine Dame für die Reinigung in der Geschäftsstelle.

Über mangelnde Arbeit kann der VdK nicht klagen. Hauptbestandteil der Tätigkeiten in der Geschäftsstelle in den Räumen der Alten Goetheschule sind Beratungen – im vergangenen Jahr alleine an 145 Tagen mit 1892 Besuchern. Ferner wurden rund 5300 Telefonate geführt und 1386 Briefe verschickt. „Wir erledigen zudem Behördengänge für unsere Mitglieder, die selbst dazu nicht mehr in der Lage sind“, nannte Kuhn ein Beispiel. Zur Fürsorge zählen aber auch Besuche an Geburtstagen sowie Besuche zur Trostspendung im Krankenhaus.

Jeden Donnerstagnachmittag bietet der VdK ein Treffen bei Kaffee und Kuchen in der Alten Goetheschule an, die Geschäftsstelle selbst ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Bei Beratungsbedarf empfiehlt sich eine Terminvereinbarung.

Gut entwickelt hat sich laut Kuhn das Projekt „Hilfe für Neubürger“: Jeden Dienstag trifft sich die Handarbeitsgruppe des VdK, um gehäkelte oder gestrickte nützliche Dinge und kleine Geschenke herzustellen. Diese Handarbeiten werden dann der Flüchtlingshilfe oder an Bedürftige übergeben. Eine wichtige Aufgabe sei auch die Personenbeförderung mit dem Bus für Schwerstbehinderte. Dieser wird für Fahrten zu Fachärzten, in Spezialkliniken oder zu Kuraufenthalten oder auch, damit Behinderte am öffentlichen Leben teilhaben können, eingesetzt. Das Fahrzeug war im vergangenen Jahr 322 mal im Einsatz und hat dabei 11 445 Kilometer zurückgelegt. „Dank der Dr. Bodo Sponholz-Stiftung können wir Isenburger Bürgern diese besondere Leistung anbieten“, betonte Kuhn mit Blick auf den Fahrzeugspender Erwin Nöske.

Sozialpolitisch stand das vergangene Jahr beim VdK unter dem Motto einer bundesweiten Kampagne „Weg mit den Barrieren“. Der Kreisberater für Barrierefreiheit, Reinhold Rackensberger, ist Mitglied im Lenkungsausschuss der Stadt Neu-Isenburg für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Zum Schluss seiner Rede verwies der VdK-Ortsverbandsvorsitzende auf die zunehmende Altersarmut, für die in erster Linie die Rentenentwicklung der letzten Jahre verantwortlich sei. „Die Absenkung des Rentenniveaus liegt derzeit bei 48 Prozent, bis 2030 kann diese auf 43 Prozent sinken – das trifft die betroffenen Menschen hart“, so Kuhn mit einem düsteren Ausblick.

Bürgermeister Herbert Hunkel bezeichnete den VdK als eine „sehr segensreiche Einrichtung für Neu-Isenburg“, die die Stadt auch finanziell unterstütze. Mit Blick auf den vorgetragenen Armutsbericht lobte das Stadtoberhaupt das besondere Engagement des VdK-Ortsverbands für die sozial Schwachen. „Auch wenn aufgrund der Haushaltslage viele freiwillige Leistungen gekürzt werden, ich werde mich dafür einsetzen, dass der VdK Neu-Isenburg immer auf die Hilfe der Stadt zählen kann“, betonte Hunkel. (lfp)