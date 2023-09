Verrostete Kabinen und faulende Türrahmen im Waldschwimmbad

Kritik an Zuständen

Der Rost frisst sich durch die Türen in der Umkleide. Hygiene in einem Schwimmbad geht anders.

Ein Gast moniert die Zustände im Waldschwimmbad. Die Stadtwerke setzten in der Vergangenheit andere Prioritäten.

Neu-Isenburg – Der Isenburger ist häufiger Gast im Waldschwimmbad. Gemeinsam mit seiner Frau kommt er im Sommer mindestens einmal in der Woche, meist sogar mehrmals zum Schwimmen an die Alicestraße. Grundsätzlich schätzt er das Bad – sehr deutliche Kritik äußert der Schwimmer, dessen Name der Redaktion bekannt ist, aber am schlechten Zustand der Umkleiden und Sanitäranlagen.

„Der bauliche Zustand und sichtbare Verfall dieser Anlagen ist erschreckend und das schon seit etlichen Jahren“, schildert der Badegast. „Total verrostete, dringend auszutauschende Umkleidekabinen, Schließfachanlagen, die sich optisch und technisch restlos verkommen darstellen, erhebliche Putzschäden, abblätternde, stark verwitterte Lackierung an den Fenstern und Türen, faulende Türrahmen an den Zugängen zum Duschbereich“, zählt der Mann auf.

+ Viele Spinde sind kaputt und verbeult. © privat

Das sei keine Entwicklung dieser aktuellen Badesaison, sondern seit vielen Jahren beobachte er den Verfall. „Die Stadtwerke betreiben nur Flickwerk, obwohl die gesamte Umkleide- und Duschanlage seit mindestens fünf Jahren eine Grundsanierung benötigt“, kritisiert er. Es möge sein, dass das städtische Unternehmen mit dem Umbau der Technik gute Energie-Einsparerfolge erzielt habe, wie jüngst berichtet, aber baulich sollte man das Schwimmbad nicht kaputtsparen. „So, wie er sich jetzt darstellt, kann der Umkleide- und Duschbereich keinesfalls noch eine Saison ohne Grundsanierung weiter betrieben werden“, hofft der Mann auf Abhilfe seitens der Stadtwerke.

Deren Geschäftsführer Kirk Reineke ist sich durchaus bewusst, dass der Bereich der Umkleiden nicht mehr im Bestzustand ist. „Die Anlage ist mindestens 20 Jahre alt und wir müssten da mal was machen“, räumt er auf Anfrage unserer Redaktion ein. Das Waldschwimmbad habe in den vergangenen Jahren jedoch einige Baustellen gehabt, die dringender gewesen seien als neue Umkleiden, so Reineke und listet auf: 2018 wurde das neue Planschbecken in Betrieb genommen, anschließend das Nichtschwimmerbecken für 500 000 Euro saniert, 1,4 Millionen Euro wurden in die neue Schwimmbadtechnik investiert und über diesen Sommer wurde ein neues Kassensystem installiert, das zum Start der Hallenbadsaison zum Einsatz kommt und digitales Buchen ermöglicht, um Schlangen an den Kassen zu verhindern. Auch das schlage mit Investitionen in Höhe von rund 100 000 Euro zu Buche.

+ Schon bessere Zeiten gesehen: An den Fensterrahmen blättert die Farbe ab. © privat

„Wir müssen auch im Auge behalten, dass die Bäder keine Gewinne erzielen, sondern dass wir jedes Jahr ein Defizit von zwei Millionen Euro haben. Da müssen wir die unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen priorisieren“, sagt Reineke weiter. Dennoch müsse jetzt darüber diskutiert werden, wie man mit den in die Jahre gekommenen Umkleiden und Sanitärbereichen umgeht. Möglicherweise mache es keinen Sinn, mit dem Austausch der Wände der Umkleiden über die Winterpause zu beginnen, wenn es doch auf eine komplette Sanierung des Funktionsgebäudes hinausläuft. „Wenn wir eine große Baustelle daraus machen, und – was wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn wir es anpacken – gleich die kompletten Sanitäranlagen grundhaft sanieren, dann sprechen wir wieder ganz schnell von einem mittleren sechsstelligen Betrag“, schätzt der Stadtwerke-Geschäftsführer. Das müsse jetzt mal besprochen werden, auch mit den Verantwortlichen im Isenburger Rathaus, kann Kirk Reineke noch nicht sagen, wann der Rost der Umkleiden, die zerstörten Schlösser in den Spinden und der abblätternde Lack an den Fenstern Geschichte sein werden. (Nicole Jost)