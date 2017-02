24-Jähriger wandert für 18 Monate in den Knast

Neu-Isenburg/Offenbach - Der Angeklagte wird in Handschellen im Schöffengericht Offenbach in den Sitzungssaal geführt. Seit August sitzt er im Gefängnis, weil Fluchtgefahr besteht.

Der Staatsanwalt wirft dem Chilenen vor, in Neu-Isenburg, Dietzenbach und Ober-Roden bandenmäßig in Privathäuser eingebrochen zu sein und die Ware anschließend an einen Juwelier in Offenbach verkauft zu haben. Richter Manfred Beck und die Schöffen verhängen 18 Monate Haft. Ohne Bewährung. Vor Gericht gibt der 24-Jährige an, ledig, aber Vater von zwei kleinen Kindern zu sein. Einen festen Beruf habe er nie ausgeübt. In Deutschland hielt sich der Mann zumindest im letzten August ohne Aufenthaltsgenehmigung auf. Zu vermuten ist, dass er, ähnlich wie Mitglieder von osteuropäischen Einbrecherbanden, nur mit krimineller Intention nach Deutschland kam. In Spanien soll der Mann ebenfalls etwas angestellt haben. Auch dort liegt ein Haftbefehl vor.

Der Polizei war der Mann aufgefallen, als die Beamten ein Hochhaus unter die Lupe nahmen. Dabei wurden sie auf den Angeklagten und zwei Kumpel aufmerksam, die aus- und eingingen und auf Fahrrädern unterwegs waren. Man beschattete die Unbekannten und sah den Angeklagten in der Nähe einer Wohnung, in der eingebrochen wurde. Allerdings kann ihm keiner der drei Einbrüche nachgewiesen werden. Falls er sich in den Wohnungen aufhielt, wonach es aussieht, agierte er professionell. Die Ermittler könnten weder DNA noch andere Spuren finden, die auf ihn verweisen. Im letzten Jahr saß an gleicher Stelle ein Mann, der bei einem Einbruch in Isenburg auf einer Pizzaschachtel einen Fingerabdruck hinterlassen hatte.

Nach Verlesung der Anklageschrift bittet Richter Beck den Staatsanwalt und den Verteidiger Axel Koch zum Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen, um abzuklopfen, ob zwischen den Verfahrensbeteiligten eine Einigung möglich ist. Denn auch, wenn sich die drei Einbrüche nicht nachweisen lassen, bei denen ein Schaden von insgesamt über 20.000 Euro entstand: Beim Verkauf des Diebesguts wurde der Mann bei einem Juwelier in Offenbach von der Polizei beobachtet. Während drinnen gesprochen wird, sitzt der Angeklagte, der einen ruhigen Eindruck hinterlässt, mit auf dem Rücken fixierten Armen auf der Bank. Dann kommt sein Verteidiger und erklärt ihm auf Spanisch, wie das weitere Prozedere aussehen könnte, sein Einverständnis vorausgesetzt. Das Ergebnis fasst dann Richter Beck zusammen. Die Anklage wegen der Einbrüche wird eingestellt, das Urteil wegen Hehlerei werde sich in einem Strafrahmen von einem bis anderthalb Jahren bewegen; ohne Bewährung.

Anschließend herrscht Harmonie im Saal. Der Staatsanwalt fordert die 18 Monate Haft, und der Verteidiger trägt ein Plädoyer vor, wie es kürzer nicht sein kann: „Ich schließe mich dem Staatsanwalt an.“ Beck verhängt die 18 Monate dann offiziell. In seiner Begründung betont er, durch die relativ hohe Strafe wolle das Gericht klar machen, dass man nicht als Tourist nach Deutschland kommen könne, um Straftaten zu begehen. Die Sozialprognose für den Angeklagten wertet der Vorsitzende als negativ. Der spanische Haftbefehl sei nicht EU-weit ausgeschrieben, weshalb die Geschichte von dort hier keine Rolle gespielt habe. (man)

Rubriklistenbild: © dpa