Zu viel des Lärms für Gravenbruch

Gravenbruch – Als immer unerträglicher für die Bewohner des Stadtteils bezeichnet die Grünen-Fraktion im Ortsbeirat Gravenbruch den Lärm von der Autobahn.

In einem Antrag wird der Magistrat aufgefordert, mit den zuständigen Behörden wegen einer deutlichen Verbesserung des Lärmschutzes entlang der A3 zu verhandeln. Und die Ergebnisse dieser Verhandlung dem Ortsbeirat vorzulegen. „Der Verkehrslärm durch die A3 hat sich rund um die Uhr so massiv erhöht, dass dies die Lebensqualität im Stadtteil Gravenbruch sehr beeinträchtigt“, schreibt Ute Hänsel, Ortsbeirätin der Grünen für Gravenbruch, in der Antragsbegründung. Die alte Lärmschutzwand könne schon seit Jahren nicht mehr den Lärm abfangen, „da an der A3 vor zwei Jahren viele Bäume gefällt wurden und der Verkehr stark zugenommen hat“.

Mit Hessen Mobil, dem Landes- und dem Bundesverkehrsministerium müssten deswegen Gespräche geführt werden, um den Lärmschutz für die Menschen deutlich zu verbessern. Zum Thema Lärmschutz haben die Grünen außerdem noch eine Anfrage an Ortsvorsteher Edgar Fischer formuliert. In der Ortsbeiratssitzung im März 2017, erinnert Ute Hänsel, sei einstimmig beschlossen worden, eine Lärmmessung zum Beispiel am nördlichen Waldrand durchzuführen. „Wann ist mit dem Ergebnis der Messung zu rechnen?“, fragt die Grünen-Vertreterin.

Die nächste Ortsbeiratssitzung ist für Donnerstag, 31. Januar, angesetzt und beginnt um 19.30 Uhr im Seniorenhaus in der Meisenstraße 24. (hov)

