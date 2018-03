Hauptstraßen: Tempo 30 nur bei vielen Unfällen

Neu-Isenburg - Ist die Regelgeschwindigkeit auf Neu-Isenburgs Straßen noch aktuell und passend? Gemeinsam mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde hat die Stadt genau hingeschaut, ob – und wenn ja wo – möglicherweise Änderungen nötig wären.

Ergebnis: Die Prüfer meinen, dass es aus verkehrsplanerischer Sicht keine Gründe gibt, das Tempo auf Hauptstraßen zu drosseln.

Vorneweg: In vorauseilendem oder überhaupt einem Gehorsam auf die Bremse treten muss jetzt niemand. Höchstens – als Anhänger der Idee von Tempolimits zur Verkehrsberuhigung beispielsweise – auf die Erwartungsbremse. Denn eine Einführung von Tempo 30 auf Hauptstraßen sei nur bei Unfallhäufungen möglich.

Doch der Reihe nach. In großen Teilen des innerörtlichen Straßennetzes gelte bereits Tempo 30, berichtet der Magistrat – etwa in Wohngebieten, vor Schulen und rund um öffentliche Kindereinrichtungen. Auf den Haupt- und Sammelstraßen in Neu-Isenburg, Gravenbruch und Zeppelinheim gelte Tempo 40 beziehungsweise 50. Und die Prüfer sind zu dem Ergebnis gekommen, dass „aus verkehrsplanerischer Sicht eine Änderung nicht notwendig“ ist.

Das teilt der Magistrat mit, nachdem die Regelgeschwindigkeit von Polizei, Straßenverkehrsbehörde und dem für Verkehrsplanung zuständigen Fachbereich auf den Prüfstand gehoben wurde. Ziel war es herauszufinden, ob und wie der bestehende Stadtverordnetenbeschluss in Sachen Tempo aus dem Jahr 1991 verkehrsplanerisch noch aktuell ist und den Bedürfnissen nach Mobilität entspricht – oder ob Anpassungen erforderlich sind.

Hintergrund: Des Öfteren, so schreibt Bürgermeister Herbert Hunkel in der Drucksache zum Thema, hätten Bürger in den vergangenen Jahren den Wunsch an die Stadtverwaltung herangetragen, die bestehenden Tempo-30-Zonen um einzelne Straße zu erweitern. Auch die Politik hatte immer mal wieder über bestehende Temporegelungen diskutiert. Gegenstand der Diskussionen waren insbesondere die Neuhöfer-, Wilhelm-Leuschner- oder die Herzogstraße/Pappelweg südlich der Carl-Ulrich-Straße, ebenso die Offenbacher Straße und der Stadtteil Gravenbruch.

Diese Bürgerwünsche und politischen Debatten habe der zuständige Fachbereich im Rathaus zum Anlass genommen, das derzeitige Grundnetz unter die Lupe zu nehmen. Dabei seien valide Daten erhoben worden, um auf die immer wiederkehrenden Fragen etwa nach einer Ausweitung von Tempo-30-Zonen Antworten geben zu können.

Die Entscheidungsbefugnisse der Kommunen bei der Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Hauptstraßen, so berichtet der Magistrat, seien sehr gering, die Stadt habe da also wenig Einfluss. Nach bundesdeutschem Recht könne auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 nur dann angeordnet werden, wenn „eine hohe Gefährdungslage besteht“ oder es – wie es im Fachjargon heißt – zu Unfallhäufungen kommt. Dies sei nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei in Neu-Isenburg nicht der Fall.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit gebe es jedoch die Option, an einigen Stellen kurze Tempo-30-Abschnitte durch eine entsprechende Beschilderung auszuweisen. „Hier wäre beispielsweise im Bereich der Goetheschule und der Fröbelschule eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit möglich“, so der Magistrat. (hov)

Rubriklistenbild: © dpa