Von der Luftschiffersiedlung im Wald

Zeitzeugenberichten lauschen: Herbert Becker, früherer Bürgermeister von Zeppelinheim (Vierter von rechts), erzählt bei der Vernissage von besonderen Ereignissen in der kleinen Siedlung.

Im Januar 1934 begann der Bau des neuen „Weltflughafens Rhein-Main“. 600 Hektar Wald wurden dafür gerodet, mehr als die Hälfte davon für den neuen Luftschiffhafen. In direkter Nähe entstand eine Siedlung für die Luftschiffer: Zeppelinheim. Vom Bau und den ersten Jahren der Siedlung erzählt die Sonderausstellung „Zeppelinheim – Die Luftschiffersiedlung im Wald“, die nun im Zeppelinmuseum zu sehen ist.

Neu-Isenburg - Die Dokumentation zum 85-jährigen Jubiläum der Gemeinde zeigt die Entstehung und Entwicklung Zeppelinheims – und auch, wie es nach dem Ende der „Riesen der Lüfte“ dort weiterging. Sie ist bis zum 17. September zu sehen. Veranstalter ist die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Verein für Zeppelin-Luftschifffahrt. „Die Ausstellung ist leider nicht so umfangreich wie geplant, es fehlt uns einfach Marianne Großjohann, die leider seit Ostern im Krankenhaus ist“, schickt Christian Kunz allen Ausführungen bei der Eröffnung voran.

Damit verweist der Museumsleiter nicht nur auf das große Engagement von Großjohann für das Museum, sondern auch darauf, wie wichtig Zeitzeugen sind. „Marianne Großjohann hat nicht nur viele Dokumente von besonderem zeitgeschichtlichem Wert in ihrer Obhut, sondern sie hat auch noch zahlreiche Protagonisten der Siedlungsgeschichte selbst kennengelernt und so vieles erfahren“, betont Kunz. Glücklicherweise ist zur Ausstellungseröffnung aber der einstige Bürgermeister von Zeppelinheim, Herbert Becker, anwesend und kann einige interessante Fakten und Begebenheiten beisteuern.

Kleine Reihenhaussiedlung

In Zeppelinheim baute zunächst die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft eine kleine Reihenhaussiedlung mit einem abseits im Wald gelegenen Haus für Kapitän Lehmann. Später gingen die meisten der Häuser an die städtische Gewobau über. 1937 konnten die ersten 78 Häuser der Siedlung von 90 Familien bezogen werden. Es gab zahlreiche Baumängel in der aus dem Boden gestampften Siedlung. So beklagten sich die Bewohner im ersten Winter, dass die Kachelofen-Luftschachtheizung nicht funktionieren würde und man sich besser am Küchenherd erwärmen sollte.

Am 1. Januar 1938 wurde Zeppelinheim offiziell als selbstständige Gemeinde konstituiert, erster (ehrenamtlicher) Bürgermeister wurde auf Erlass des Innenministeriums in Berlin der Luftschiffkapitän Hans von Schiller. Das historische Forsthaus Mitteldick wurde Restaurant und Veranstaltungsort für die da 318 Bewohner zählende Gemeinde.

Große Pläne

Doch mit Zeppelinheim hatte man Großes vor – ziemlich Großes sogar. Es war geplant, eine Großsiedlung zu errichten, die im Norden und Westen fast bis ans Frankfurter Kreuz, sowie die beiden geplanten Reichsautobahnen, die heutige A3 und A5, heranreichen sollte. Eine neue Siedlung mit weiteren 1000 Wohneinheiten wurde in der Presse angekündigt, Einzel- Reihen- und Mehrfamilienhäuser mit Gärten und einer Grundstücksgröße bis 1000 Quadratmetern. Dazu Läden, Sportanlagen und Gemeinschaftsbauten. Mustergebäude wurden 1938 im Rahmen der 1. Deutschen Bau- und Siedlungsausstellung in Frankfurt errichtet und später aber in Oberursel als späteres Camp King Areal wieder aufgebaut. „Das Gemeinschaftshaus diente dort später dem U.S. Military Intelligence Service als Interrogation Center, also das Verhörzentrum für ganz Europa“, erklärt Kunz – und empfiehlt, die Gebäude in Oberursel einmal anzusehen.

Das jähe Ende der Luftschifffahrt, ausgelöst durch die Katastrophe von Lakehurst 1937, machte die Erweiterungspläne zunichte. „Wenn es so gekommen wäre, dann wären wir heute Frankfurter“, sagt Becker.

Nur zwei Stunden Zeit

Die Dokumentation zeigt aber auch eine andere Seite der Geschichte, nämlich jene nach 1945. Das Flughafengelände samt Zeppelinheim wurde Ende März 1945 von den Amerikanern kampflos eingenommen, in Zeppelinheim wurden Geschütze aufgestellt, um Frankfurt zu beschießen. Die Zeppelinheimer Familien hatten zwei Stunden Zeit, um mit wenigen Habseligkeiten ihre Häuser zu verlassen – die Mitnahme wertvoller Gegenstände verboten die Soldaten.

Die Bevölkerung kam im Umland, teilweise aber auch nur notdürftig im Wald unter – wo man Baracken errichtete. Einige Bewohner der Barackensiedlung fanden Anstellung bei den US-Truppen, in der Verwaltung oder als Mechaniker. 1954 gaben die Amerikaner die Siedlung dann wieder frei. lfp