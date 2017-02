Vorbereitungen für Umzug laufen auf Hochtouren

Neu-Isenburg - Wenn diesmal das Wetter mitspielt, sollen die Isenburger am Lumpenmontag traditionsgemäß von Früh bis Spät ausgelassen feiern – logistisch und organisatorisch eine Herausforderung für die Macher. Damit sich die Jecken beim Feier auch sicher fühlen können, trifft die Stadt Vorkehrungen.

Straßenfastnacht kann so schön sein – aber auch anstrengend. Das gilt ganz besonders in Isenburg, wo der Lumpenmontag traditionell (und so auch in diesem Jahr) bereits um 6.30 Uhr mit dem Weckzug durch den Alten Ort mit den Hexen und Lumpen beginnt. Dann Linsensuppenanstich um 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße, bevor sich um 14 Uhr der Zug auf gewohnter Route von der Ecke Frankfurter-/Carl-Ulrich-Straße aus in Bewegung setzt; diesmal mit 65 Zugnummern, darunter sieben Kapellen und Musikcorps, zwölf Motiv- und Komiteewagen sowie diversen Fußgruppen. Anschließend wird dann „Üwerall in Iseborsch“ weitergefeiert. Ein schöner, langer Tag also.

Und einer, der den Organisatoren um Karl-Heinz Müller vom Lumpenmontagsausschuss schon im Vorfeld einiges an Anstrengung abverlangt. Immer mehr Vorschriften und damit einhergehend steigende Kosten, dazu Sicherheitsvorkehrungen und TÜV-Prüfung nagen ein wenig an der Vorfreude: Wenn Müller dieser Tage von den Vorbereitungen berichtet, kann man raushören, dass es schon mal einfacher war, Straßenfastnacht zu feiern. „720 Euro sind bis jetzt allein an TÜV-Gebühren angefallen“, nennt er ein Beispiel. Natürlich sei es eine Herausforderung, das Riesenfest zu organisieren. „Aber wir wollen die Tradition erhalten“, betont er. Ehrensache.

Allein um Umzug, Linsensuppe und Co. zu stemmen, muss der Förderverein zur Erhaltung des karnevalistischen Brauchtums in Neu-Isenburg (FBIK) jährlich rund 30.000 Euro aufbringen; Wurfmaterial noch gar nicht eingerechnet. Da reiche leider die Unterstützung von Firmen, Geschäftsleuten und Privatpersonen allein bei weitem nicht aus. Deshalb sei der Preis für die Lumpenmontagsplakette in diesem Jahr auch von 2,50 auf drei Euro gestiegen. Um nicht – wie in anderen Städten schon üblich – den Zuschauern den Zugang zum Zug nur mit Plakette zu ermöglichen, appellieren die Macher wieder an die Freunde des Isenburger Lumpenmontags, trotzdem das Brauchtum mit dem Kauf einer Plakette zu unterstützen. Erhältlich ist sie ab sofort bei allen Karnevalvereinen der Stadt, bei der Sparkasse, der Isenburger Volksbank-Dependance, im IZ, bei der Papier- und Bastelecke Baumann sowie am 27. Februar bei der Linsensuppenausgabe.

Bereits seit 1983 wird das Fastnachtsutensil verkauft, das jedes Jahr sein aussehen wechselt und mittlerweile ein begehrtes Sammlerobjekt geworden ist. Die 2017er-Variante weist auf ein Jubiläum hin.

Und auch ums Thema Sicherheit kommt dieser Tage niemand herum, der eine Großveranstaltung vorbereitet – nicht nur wegen des Attentats auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. „Wir wollen keine Panik verbreiten“, betont, darauf angesprochen, Erster Stadtrat Stefan Schmitt. Es gebe auch keine konkrete Gefährdungslage. Aber die Stadt sei in Abstimmung mit der Isenburger Polizeistation und man werde verstärkt auf die Sicherheit achten; wie in den vergangenen Jahren auch bereits beim Musikspektakel Open Doors. Man wolle das Thema „mit Augenmaß, aber höchstmöglicher Sorgfalt“ angehen, sagt Schmitt. So werde erwogen, große Müllwagen quer zu den Hauptstraßen der Zugroute aufzustellen. Diese Vorgehensweise liege nahe, zumal die Müllwagen nach dem Umzug ohnehin gebraucht würden, um die Straße sauber zu machen.