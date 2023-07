Wechsel an CDU-Fraktionsspitze in Neu-Isenburg

Dr. Oliver Hatzfeld wurde abgewählt. © -privat

Überraschender Wechsel an der Spitze der CDU-Fraktion in Neu-Isenburg: Bei der turnusmäßigen Neuwahl wurde der bisherige Vorsitzende Dr. Oliver Hatzfeld durch Bettina Blüchardt ersetzt. Hatzfeld zeigt sich sichtlich enttäuscht.

Neu-Isenburg - Im Fraktionsvorstand wird Blüchard künftig von Susanne Schmidt unterstützt. Sie war bisher im Vorstand als Beisitzerin und Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende für den Ausschuss Familie, Jugend Senioren und Soziales aktiv und wurde zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Bestätigt in ihren bisherigen Ämtern als Beisitzer wurden Joachim Großpersky, Ausschussvorsitzender für Kultur, Sport, Ehrenamt und Vielfalt sowie Dr. Peter Overmann als Sprecher und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Bau, Planung, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung. Neu in den Vorstand gewählt wurde Steffen Eyrich als Sprecher für den Ausschuss Familie, Jugend, Senioren und Soziales. Als Fraktionsgeschäftsführer wurde ebenfalls Peter Schwind in seinem Amt bestätigt.

Entscheidung bedauert

Auch wenn es in der Pressemitteilung der CDU höflich heißt, dass der Vorstand dem bisherigen Vorsitzenden Oliver Hatzfeld für seine äußerst engagierte Tätigkeit in den vergangenen beiden Jahren dankt, bedauert der abgewählte Fraktionschef diese Entscheidung – und war offensichtlich auch ein bisschen überrumpelt von dem Ausgang der Wahl: „Nachdem der bisherige Fraktionsvorstand einstimmig beschlossen hatte, wieder in derselben Konstellation zur Wahl anzutreten, war ich überrascht, dass meine Stellvertreterin Bettina Blüchardt sich im Wahlgang mit einem neuen Team zur Wahl für den Vorsitz stellte. Sie konnte die Wahl für sich entscheiden.“, schreibt Hatzfeld in seiner Stellungnahme, dass er sein Amt gerne behalten hätte.

Hatzfeld sagt weiter: „Als Vorsitzender war mir eine offene Diskussion immer wichtig – intern und mit anderen Fraktionen. Dass diese hier nicht stattgefunden hat, ist sehr schade, doch das Votum der Fraktion stand für mich immer an erster Stelle und das tut es auch jetzt.“ Er wünscht dem neuen Team Erfolg und kündigt an, Mitglied der Fraktion zu bleiben und sich auch weiterhin mit Engagement als Stadtverordneter einzubringen. „Ein Posten ist für mich da zweitrangig“, sagt er abschließend.

Bettina Blüchardt gibt sich auf Anfrage unserer Redaktion nach den Gründen für den Wechsel reichlich zugeknöpft. Zu den Interna aus dem Fraktionsvorstand könne sie nicht berichten. Der Wunsch, mal eine Frau an der Spitze der Isenburger CDU-Fraktion zu haben, habe bei dem Wechsel eine Rolle gespielt. Mehr sagt sie nicht.

Die turnusmäßige Wahl hat am Montag stattgefunden, die CDU kommunizierte das Ergebnis per Pressemitteilung am Mittwoch wenige Stunden vor Beginn der Sitzung des Stadtparlaments. Noch nicht mal der Sitzplan wurde aktualisiert, so frisch ist das Ganze: Auf der Übersicht sollte Hatzfeld noch in der ersten Reihe sitzen; tatsächlich sitzt er nun am Mittwoch in der letzten – und das sichtlich angefressen. njo/hov

Bettina Blüchardt ist neue Fraktionschefin. © -privat