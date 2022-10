Winterliches Eisvergnügen in Neu-Isenburg

Bei der Premiere 2019 war die Eisbahn ein voller Erfolg. Pandemiebedingt musste auf das Vergnügen in den beiden vergangenen Jahren verzichtet werden. © -privat

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2019 soll es in diesem Winter auf dem Rosenauplatz in Neu-Isenburg wieder ein winterliches Vergnügen auf einer Eisbahn geben. Das Schlittschuhlaufen wird von Donnerstag, 8. Dezember, an vier Wochen lang möglich sein. Der Erste Stadtrat bestätigte diesen Plan auf Anfrage.

Neu-Isenburg - „Ja, wir werden es machen, aus Energiespargründen wird aber eine Kunststoffeisbahn aufgebaut“, sagt Stefan Schmitt (CDU). Mit Blick auf den Klimaschutz und die Energiekrise mit den steigenden Preisen für Gas, Öl, Strom und Holz soll die Eisbahn in diesem Jahr nahezu null Verbrauch haben. Strom ist nach Darstellung des Ersten Stadtrates lediglich für die Beleuchtung und die Lautsprecheranlage notwendig. „Die Lauffläche besteht aus Kunststoff und muss – anders als bei echtem Eis – nicht gekühlt werden“, betont Schmitt. Dem winterlichen Vergnügen werde das aber keinen Abbruch tun.

Das vierwöchige Eisvergnügen koste rund 50 000 Euro. Dank einiger Sponsoren plane die Stadt derzeit Ausgaben in Höhe von 15 000 Euro. Kämmerer Schmitt hofft, dass sich weitere Geldgeberinnen und Geldgeber an der Finanzierung der Kunststoffeisfläche beteiligen und der Zuschuss der Stadt dadurch verringert werden könne. Bei der Premiere des sportlichen Winterzaubers auf dem Platz zwischen der Hugenottenhalle und dem Isenburg-Zentrum hatte die Stadt 2019 aufgrund des starken Engagements vieler Sponsoren nichts zahlen müssen.

Federführend bei dem Event und dem Mietvertrag mit dem Unternehmen, das die Eisbahn aufbaut und während der vier Wochen managt, sind nach Auskunft von Stefan Schmitt die Stadtwerke. Das Isenburg-Zentrum, und somit die für das Management der Einkaufsmeile verantwortliche Hamburger ECE Group GmbH & Co. KG, die als inhabergeführtes Familienunternehmen 1965 von dem Versandhauspionier Werner Otto gegründet wurde, ist einer der größten Unterstützer und Finanziers der Eisfläche auf dem Rosenauplatz. Das Engagement von ECE sei „gigantisch“, sagt der Erste Stadtrat.

Bei dem Betreiber der Eisbahn, mit dem die Stadtwerke einen Vertrag abschließen, handelt es sich um Jürgen Vieth, Geschäftsführer der Oberbayern Event GmbH. Das Unternehmen ist auch für das Bistro im Neu-Isenburger Schwimmbad zuständig und organisiert unter anderem den Weihnachtsmarkt in Alt-Sachsenhausen.

Wie vor drei Jahren soll es während der Eislaufzeiten wieder ein Rahmenprogramm geben. Annett Gurczinski, Center Managerin des Isenburg-Zentrums, hofft, dass sich Spieler der Eishockeymannschaft Löwen Frankfurt für einen Besuch auf der Eisbahn in der Nachbarstadt erwärmen können. An einigen Tagen werden auch die Maskottchen Olaf und Elsa aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ auf der Kunststoffbahn unterwegs sein.

Und am 6. Dezember kommt natürlich der Nikolaus vorbei. Rund um das Eisvergnügen auf dem Rosenauplatz gibt es Musik, Essen und Getränke. „Glühwein und Bratwurst werden nicht fehlen“, sagt die Center-Managerin. Schlittschuhe könnten an Ort und Stelle ausgeliehen werden. Am detaillierten Programm werde derzeit gearbeitet. air