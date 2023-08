Postkartenaktion: Zeppelinpost für jedermann

Was für eine Aussicht: Blick aus dem Panoramafenster des Zeppelin NT auf Frankfurt und seine Skyline. © jens schenkenberger

Verein für Luftschifffahrt und städtische Museen starten besondere Aktion

Zeppelinheim – Sie sind Hingucker am Himmel und üben auf Menschen seit jeher eine besondere Faszination aus: Zeppeline. Anlässlich des bevorstehenden Besuchs des Zeppelin NT (steht für Neue Technologie) in Frankfurt initiiert der Verein für Zeppelin-Luftschifffahrt Zeppelinheim in Kooperation mit der Museumsleitung der Stadt Neu-Isenburg wieder eine besondere Aktion. Vom 1. bis 21. September können Besucher im Zeppelin-Museum in Zeppelinheim Sonderpostkarten schreiben und in einen speziellen Briefkasten werfen. Die Karten werden vom 21. bis 25. September mit dem Zeppelin NT über Frankfurt geflogen und danach der Deutschen Post zur weiteren Beförderung übergeben.

Neben den limitierten Sonderpostkarten, die vom Verein für Zeppelin-Luftschifffahrt kostenlos zur Verfügung gestellt werden, erhalten alle Karten einen eigens für den Anlass entworfenen Sonderstempel sowie einen Luftschiff-Bordstempel. Als zusätzliches Bonbon stiftet das städtische Kulturbüro eine 70-Cent-Sonderbriefmarke für die Zeppelinpost, die ebenfalls eigens für den Anlass kreiert wurde.

„Nachdem die Aktion Zeppelinpost für jedermann im Jahr 2021, damals im Zuge der Sonderausstellung Postalische Luftschiffgrüße, einen riesigen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern fand, mussten wir nicht lange überlegen, diese Aktion ein weiteres Mal anzubieten“, erklärt Jens Schenkenberger, Vorsitzender des Vereins und Initiator der Idee. „Die Karten gingen damals nicht nur an Adressaten in Deutschland oder Europa, einige wurden sogar bis nach Japan, in die USA und nach Südamerika verschickt“, erinnert sich Schenkenberger.

„Schön zu sehen war auch, dass viele Kinder und Jugendliche die Aktion mit großer Freude nutzten. Dementsprechend war es auch für uns wieder eine Herzensangelegenheit, diese tolle Idee seitens der Stadt Neu-Isenburg zu unterstützen“, sagt Christian Kunz, Leiter der städtischen Museen.

Doch aufgepasst, die Postkarten sind auf tausend Stück limitiert, die Sonderbriefmarke auf fünfhundert Exemplare. Die Sonderbriefmarke und den Sonderstempel erhalten nur die Karten, die vor Ort im Museum geschrieben und auch dort wieder abgegeben werden. Pro Person ist die Anzahl der Karten und Briefmarken auf zwei Stück begrenzt. Sollten noch Karten vorhanden sein, werden diese am Landeplatz am Kronenhof in Bad Homburg während des Flugwochenendes am 23./24. September verteilt. „Jetzt heißt es also nur noch Daumen drücken, dass das Wetter mitspielt“, meint Schenkenberger mit einem Augenzwinkern. Die Aktion ist kostenlos, aber natürlich freuen sich das Zeppelin-Museum und der Verein für Zeppelin-Luftschifffahrt über Spenden.

Infos unter zeppelin-museum-zeppelinheim.de und zeppelin-luftschiff-verein.de

Sonderstempel für die Zeppelin-Post. © Privat