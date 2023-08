Zu Orten der Demokratie in Neu-Isenburg

Von den Vorzügen Amerikas als Land der Demokratie und Freiheit versuchte an der Stadtgrenze Reinhold Behling als US-Präsident zu überzeugen. Er präsentierte einen Text von Walt Whitman. © -Postl

Eine Stadt macht sich auf den Weg und betreibt Spurensuche: Wo sind Orte in Neu-Isenburg, die mit der Demokratiegeschichte und mit demokratischem Handeln in Verbindung gebracht werden können? Trotz gelegentlichen Starkregens nehmen rund 160 Menschen an dem Stadtspaziergang „beWEGt“ am Sonntag teil.

Neu-Isenburg - „Die kommunale Selbstverwaltung zählt zu den wichtigsten Säulen unserer Demokratie und föderalistischen Gesellschaftsordnung und so ist das Rathaus der lokale Kernpunkt der Demokratie“, führt Erster Stadtrat Stefan Schmitt in seiner Begrüßung aus und eröffnet damit den Spaziergang. Insgesamt geht es zu sechs Orten, die jeweils in einem Kurzprofil vorgestellt werden. Entsprechend auf den Weg gebracht wird es dann bewegend: Das Theater Willy Praml und der Heinrich-Heine-Chor unter der Leitung von Georg Mikus bespielen die jeweiligen Orte. So erklingt am Rathaus die Brecht’sche Kinderhymne „Anmut sparet nicht noch Mühe“. Willy Praml, der Gründer des gleichnamigen Theaters, besteigt das Podest und hält eindrucksvoll die Rede von Navid Kermani zum 65. Jahrestag der Verkündigung des Grundgesetzes. Dazu tanzen Naima Blancke, Jill den Hollander, Anna Pelz und Jada Schuster den „Tanz der kleinen Schwäne“ aus „Schwanensee“ über die Wiese am Rathaus

„Friede den Hütten!“

Nächste Station ist das Bertha-Pappenheim-Haus. Anna Held, Frauenbeauftragte und zuständig für die Gedenkstätte, erläutert die Geschichte des Hauses. Pappenheim (1859 - 1936) gründete das „Heim des Jüdischen Frauenbundes“, wo sie jungen Jüdinnen Schutz, Erziehung und Ausbildung bot. Die Schauspielerin Birgit Heuser setzt das Konzept „Der geistige Grundriss. Vortrag über Fürsorge der gefährdeten weiblichen Jugend“ auf der Rutschbahn im Spielplatz mit Schwung in Szene. Jiddische Lieder begleiten die Verlesung der Namen der ermordeten Bewohnerinnen.

Ein längeres Wegstück entlang der Friedensallee wird am Kreisel an der Hugenottenallee unterbrochen. Bereits bei den Proben rückte hier regelmäßig die Polizei an, denn aufgeregte Anwohner befürchteten Schlimmes, als „Friede den Hütten! Krieg den Palästen“ über die Straße scholl. Schon Georg Büchner geriet wegen des „Hessischen Landbotens“ in Bedrängnis, ähnlich wie Schauspieler Sam Michelson.

„Demokratische Ausblicke“

Ein eher ungewöhnlicher Stop ist dann die Tankstelle Frankfurter Straße-Grenzweg. „Die Tankstelle erinnert an ein Gemälde von Edward Hopper“ begeistert sich Michael Weber, Regisseur und Leiter des Theater Willy Pramls. Amerika, Land der Demokratie und Freiheit, bietet „Demokratische Ausblicke,“ die Walt Whitman 1871 zukunftsweisend in der szenischen Umsetzung von Reinhold Behling als Präsident auf Stelzen formuliert und mit „Barbara Ann“ von den Beach Boys ins Hier und Heute transportiert wird. Mit „Die Freiheit und der Äppelwein“ werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von beWEGt in den Alten Ort geschickt.

„Die Gedanken sind frei“ –ob das für den Lehrstoff im Alten Schulhaus in Anspruch genommen werden konnte, muss offenbleiben. Auf das Infocafé, das sich heute im Gebäude befindet, wird mit dem Bericht eines chinesischen Bloggers, der die Welt an seiner Verhaftung live miterleben ließ, Bezug genommen. Jill den Hollander, Naima Blancke, Anna Pelz und Jada Schuster sprechen den Text aus den Fenstern.

Germania im Glitzerkleider

Letzte Station ist der Marktplatz im Alten Ort, der ja schon verschiedene Besetzungen erlebt hat: Vom Germania-Denkmal über die Hitlereiche zum Parkplatz und mittlerweile zum Wohlfühlort mit hessischer Gastronomie – da muss die zweite Strophe der Nationalhymne gesungen werden: „deutscher Sang und deutscher Wein“. Angela Merkels Ausspruch „Wir schaffen das!“ bietet dem syrischen Darsteller Muawia Harb eine Steilvorlage für eine Germania im rosa Glitzerkleid.

Am Ende ist der Proviant der S-Bar, das den Stadtspaziergang mit Lastenrad begleitet, aufgegessen. Die revolutionsorangenen Regenschirme werden weggepackt und die vielen Infos, die Museumsleiter Christian Kunz als Stadtführer unterwegs zu den einzelnen Stationen gibt, abgespeichert. „Das hat mir so viel gegeben“ sagt die ältere Dame, die die immerhin gut drei Stunden, mitgegangen ist. Erleichtert zeigt sich auch Dr. Bettina Stuckard, die die Idee zu „beWEGt“ hatte und das Konzept gemeinsam mit Christian Kunz ausarbeitete: „Aber auch etwas traurig, dass die tolle Zusammenarbeit mit dem Theater Willy Praml und dem Heinrich-Heine-Chor vorerst zu Ende ist.“ Erst zum Schauspiel „Lenz“ am 12. Oktober wird es ein Wiedersehen mit dem Theater in der Hugenottenhalle geben.

Umfassender Einblick in die Geschichte „Faktenwissen berührt in der Übersetzung mit Musik, durch Literatur, Poesie und generell mit den Mitteln der Fantasie“, betont Kulturamtsleiterin Dr. Bettina Stuckard, die mit Museumsleiter Christian Kunz Vermittlungsangebote erarbeitet. „Fundierte geschichtliche Kenntnisse sind natürlich die Voraussetzung, Inhalte für verschiedene Zielgruppen verständlich zu machen“, ergänzt der Museumsleiter. Die aktuelle 1848er-Ausstellung bietet einen sehr umfassenden Einblick in die regionale Zeitgeschichte. Gemeinsam mit der Historikerin Dr. Heidi Fogel wurde hier ein Teil der Stadtgeschichte erforscht, den der Stadtspaziergang zur Grundlage hatte.

Ermöglicht wurde das Gesamtprojekt mit den vielen Einzelveranstaltungen durch die Förderung des KulturFonds Frankfurt RheinMain und der Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region. Schirmherr der Reihe ist Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein.



Demokratiegeschichte mal ganz anders – so lautet das einhellige Fazit des einzigartigen Spaziergangs, der im Haus zum Löwen seinen Ausklang findet. bs

Schauspielerinnen des Theaters Willy Praml sprachen den Text eines chinesischen Bloggers aus den Fenstern des Alten Schulhauses. © -Postl

Mit dem Spruch „Wir schaffen das“ von Angela Merkel beschäftigte sich Muawia Harb am Marktplatz, begleitet vom Heinrich Heine-Chor aus Frankfurt. © -Postl