Zwei Bühnentemperamente

Neu-Isenburg – Von Neu-Isenburg aus eroberten Kammersängerin Anny Schlemm und Tenor Franz Völker die Bühne. Stationen dieses Erfolgs zeigt das Stadtmuseum Haus zum Löwen in einer Sonderausstellung. Denn vor wenigen Wochen, am 22. Februar, feierte die vielen Isenburgern persönlich bekannte Anny Schlemm – die jetzt in Graz lebt – ihren 90. Geburtstag. Und am 31. März wäre Franz Völker (1899 - 1956), ein nicht minder bedeutsamer Isenburger, 120 Jahre alt geworden. Anlass genug für das Museumsteam und die Franz-Völker-und-Anny-Schlemm-Gesellschaft, eine Ausstellung zu konzipieren.

Dort werden die wichtigsten Lebensstationen der beiden Ausnahmetalente nachgezeichnet. Fotos und Programme ihrer großen Erfolge, persönliche Objekte und Kostüme sind zu entdecken und an Hörstationen können Besucher ihren damaligen Hits in Originalfassung lauschen. Auch Exponate wie Reisetaschen für persönliche Auftritts-Utensilien sind zu sehen – wobei auffällt, dass jene von Völker größer ist als die von Anny Schlemm.

+ Lebensstationen in schillernden Bildern: Die beiden Protagonisten der Ausstellung sind natürlich auch in ihren Paraderollen zu sehen. © Postl

Zur Vernissage, zu der nur recht wenige Gäste den Weg ins Museum gefunden haben, ist im Musiksaal aus der Anlage das Lied „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus Guiditta von Franz Lehar zu hören – es singt Anny Schlemm. Kulturdezernent Theo Wershoven hebt in seiner Rede noch einmal das besondere Engagement der Franz-Völker-Anny-Schlemm-Gesellschaft um deren Vorsitzenden Berthold Depper hervor. Die Gesellschaft habe nicht nur ein umfangreiches Archiv über die beiden Künstler zusammengetragen, sondern rufe mit dieser Sonderausstellung deren musikalisches Lebenswerk noch einmal in Erinnerung. „Mit dieser sehr informativen Dokumentation wird das künstlerische Wirken von Völker und Schlemm an den verschiedenen Opernhäusern Europas nachgezeichnet“, dankt Wershoven sowohl Berthold Depper als auch Museumsleiter Christian Kunz.

Nach der Arie „Es war einmal ein Frühlingstraum”, gesungen von Franz Völker, geht Berthold Depper auf fachliche Details der Ausstellung ein. Anny Schlemm und auch Franz Völker hätten in ihrem musikalischen Wirken Großartiges geleistet und viele Menschen mit ihrem Gesang verzaubert.

Beide Künstler sind Ehrenbürger der Hugenottenstadt, Kammersänger an verschiedenen Opernhäusern, haben Neu-Isenburg weit über seine Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht – und wurden von ihrer Heimatstadt mittlerweile mit Straßennamen geehrt.

+ An Hörstationen können Besucher, so wie hier Yvonne Heyder und Joachim Großpersky, den damaligen Hits von Franz Völker oder Anny Schlemm lauschen. © Postl

Auch Christian Kunz ist ein Fan von Anny Schlemm und Franz Völker geworden. „Klar waren mir beide ein Begriff, doch als ich mich bei der Zusammenstellung dieser Sonderausstellung näher mit deren Wirken befasst habe, wurde mir vor allem die Vielfältigkeit ihres künstlerischen Wirkens bewusst – dies hat mich besonders beeindruckt“, berichtet der Museumsleiter. Deshalb finden sich auf den Plakaten nicht nur Motive von Auftritten der beiden Sänger auf den Bühnen, sondern auch mal Presseberichte oder Kritiken. „Auch so manche ganz persönliche Anekdote, die zum Vorschein kam, macht den Besuch der Ausstellung interessant“, betont Kunz. Für die Besucher Joachim Großpersky und Yvonne Heyder beleben die Hörstationen, an denen man sich niederlassen und ausgewählte Arien von Schlemm und Völker anhören kann, die Ausstellung.

„Es ist eigentlich ein Muss für alle Neu-Isenburger, diese tolle Ausstellung über die beiden Künstler aus unserer Stadt, die die Musikkultur ihrer Zeit bedeutsam geprägt haben, zu besuchen“, so der Kulturdezernent.

