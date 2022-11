Zweite Fahrradstraße in Neu-Isenburg geht bald an den Start

Von: Holger Klemm

Bestandteil der Fahrradstraße ist auch der Minikreisel an der Garten-/Luisenstraße. Beim ersten Workshop wurde bereits eine temporäre Markierung aufgezeichnet. © privat

Lange hat es gedauert. Doch nun steht für die zweite Fahrradstraße in Neu-Isenburg alles bereit. Je nach Witterung wird noch in diesem oder zu Beginn des nächsten Jahres mit der Markierung begonnen und die Beschilderung aufgestellt. Die Strecke in Nord-Süd-Richtung, parallel zur Frankfurter Straße, von der Ludwig- über die Luisenstraße, wird zur Probe eingerichtet.

Neu-Isenburg - Wie auch bei der Fahrradstraße Am Trieb, soll nach rund einem Jahr geprüft werden, ob sich das Ganze bewährt hat. Erst dann wird über eine dauerhafte Einrichtung entschieden. Mit der Markierung und Beschilderung wurde nach Ausschreibung die Firma Edel-Fahrbahnmarkierung beauftragt. Von den etwa 150 000 Euro Baukosten werden voraussichtlich 60 Prozent durch Fördermittel des Landes getragen.

Mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde die Fahrradstraße in der Luisen- und der Ludwigstraße geplant. In zwei Workshops vor Ort wurden alternative Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert. Die wichtigsten Ideen flossen in die Planung ein. Dazu zählen Fahrradbügel, die im Bereich von Einmündungen die Sichtbarkeit erhöhen sollen. Auch der Minikreisverkehr an der Kreuzung Garten-/Luisenstraße, für den sich 94 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aussprachen, wird eingerichtet. An der Kreuzung der Luisen- zur Carl-Ulrich-Straße werden die Radlerinnen und Radler auf die Carl-Ulrich-Straße nach Westen oder über den vorhandenen Geh- und Radweg nach Osten (Richtung Isenburg-Zentrum) geleitet. Da ist eine barrierefreie Querungsmöglichkeit mit vorgezogenen Seitenräumen vorgesehen, damit auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung dort sicher über die Straße kommen. Nördlich der Fahrradstraße wird die Stadt Frankfurt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Situation für den Fuß- und Radverkehr an der Straßenbahnendhaltestelle und die Anbindung an das innerstädtische Radverkehrsnetz untersuchen und verbessern. Um die Regelungen für eine Fahrradstraße bekannter zu machen, werden Infotafeln aufgestellt. hok