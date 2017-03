Zweiter Anlauf für Stadtumbau in Neu-Isenburg 

Das Fördergebiet grenzt im Norden an den Frankfurter Stadtwald, im Süden an den Bannwald Dreieich und umfasst den Alten Ort, die Innenstadt entlang der Frankfurter Straße sowie das künftige Stadtquartier Süd.

Neu-Isenburg - Die Hugenottenstadt soll schöner werden – und „vom Alten Ort bis zur neuen Welt“ umgebaut werden. Das kostet Geld, das sich die Politik unter anderem mit der Aufnahme ins Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ sichern will. Nach der Ablehnung der ersten Bewerbung im vergangenen Jahr startet Neu-Isenburg nun einen neuen Anlauf.

In der jüngsten Stadtverordnetensitzung haben die Parlamentarier den Weg frei gemacht. Nun kann Isenburg ein zweites Mal versuchen, ein Stück vom verlockenden „Stadtumbau in Hessen“-Kuchen abzubekommen. „Beim ersten Versuch im vergangenen Jahr wurde gesagt, der Antrag müsse konkreter sein, daher haben wir ihn nun überarbeitet“, erläutert Bürgermeister Herbert Hunkel. Ein wichtiges Ziel soll nach wie vor sein, „das alte und neue Isenburg zusammenzuführen“. Auf der Basis einer Studie zu den Entwicklungsgebieten Isenburgs, die von der NH Projektstadt erstellt wurde, hat sich der Magistrat deshalb für das „Entwicklungsgebiet Mitte“ entschieden, das im Norden an den Frankfurter Stadtwald und im Süden an den Bannwald Dreieich grenzt. Es setzt sich zusammen aus dem Alten Ort, dem Bereich entlang der Frankfurter Straße und dem künftigen Stadtquartier Süd mit dem Gebiet Am Kalbskopf im Süden.

Die Stadtspitze träumt nach wie vor davon, dieses Areal „nachhaltig gestalten und die bauliche Anpassung der Stadt- und Siedlungsstrukturen an die Herausforderungen des demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels anpassen“ zu können – und dafür auch Fördertöpfe anzuzapfen. „Im Vergleich zum Antrag des Vorjahres wurde die Planung diesmal noch stärker individualisiert“, sagt Hunkel. „Wir wollen mit Hilfe des Förderprogramms wichtige Projekte der Stadtentwicklung schneller anschieben.“ Es gehe darum, den öffentlichen Raum – „als Gesicht der Stadt für das Leben in der Stadt“ – zu gestalten und die Innenstadt als Herz von Neu-Isenburg zu planen, „als Ort der Begegnung“, umreißt der Rathauschef die Ziele.

Falls es klappt mit der Aufnahme ins auf zehn Jahre ausgelegte Programm, soll eine Lenkungsgruppe „Lokale Partnerschaft“ gegründet werden, die den Entwicklungsprozess begleitetet. Außerdem solle die Planung selbst mit umfangreicher Bürgerbeteiligung aufs Gleis gesetzt werden, betont Hunkel. Denn die Kohle – es geht um Millionen – gibt’s nicht ohne Bedingungen: So wird etwa im Falle einer Zusage erwartet, dass sich die Akteure vor Ort mit einbringen. „Insbesondere geht es dabei um die Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung und die Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt.“ Das Stadtoberhaupt wünscht sich die Zusammenführung des Alten Ortes mit dem neuen Neu-Isenburg. Dabei gehe es um die Umgestaltung der Frankfurter Straße, und auch der Klimaschutz und die Begrünung sollen eine Rolle spielen.

Die Ziele sind verankert mit der Stärkung des Stadtzentrums und des Einzelhandels, der Verbesserung der Nahversorgung sowie der sozialen und kulturellen Infrastruktur. „Mehr Grün soll zum Beispiel her, durchaus kann man auch Dinge durchdenken wie eine Begrünung der Frankfurter Straße“, sagt Hunkel.

Schwerpunkte für Handlungsbedarf sehen die Fachleute neben der Frankfurter beispielsweise im Alten Ort. Ein Problem: das historische Pflaster. Sieht schön aus, macht aber nicht nur Menschen, die mit Rollator unterwegs sind, Probleme. Die Stadt sucht daher einen Weg der Umgestaltung hin zur Barrierefreiheit, ohne das denkmalgeschützte Ensemble Alter Ort zu stören. Auch das Sorgenkind Fußgängerzone taucht im Entwurf auf. Als ein Handlungsbedarf wird die „Stärkung der Verbindungsachse zwischen Bahnhofstraße und Isenburg-Zentrum“ definiert. Die Verwirklichung einer Straßenbahn müsse im Zuge dieses Stadtumbaus ebenfalls geprüft werden. Hunkel: „Ich hoffe ich erlebe das noch, dass irgendwann die Straßenbahn durch die Frankfurter Straße fährt.“ (hov)