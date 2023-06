10. Auflage des Obertshausener Gewerbelaufs lockt Vereine, Firmen und Wohltäter

Von: Michael Prochnow

Ob Verein, Firma oder Abteilung, beim Gewerbelauf wollen alle dabei sein. Auch beim zehnten Geburtstag der Veranstaltung sind wieder hunderte Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. © prochnow

Der Oberhausener Gewerbelauf hat sich zu einem echten Kultrennen entwickelt. Auch bei der 10. Auflage sind wieder viele Firmen und Vereine für den guten Zweck gerannt.

Obertshausen – Sie werden sich noch lange an diesen Abend erinnern, die Jungs von Teutonia Hausen. Denn diesmal jagten sie nicht dem Ball nach, sondern flitzten durch Wald und Feld. Die Mannschaft beteiligte sich nämlich am 10. Gewerbelauf in den Samerwiesen, der am Freitagabend also Jubiläum feierte.

Inzwischen ist es schon Kult, als Verein, Abteilung oder Firma dabei zu sein. Die Idee brachte der passionierte Läufer Jochen Tkaltschwitsch vor fast 15 Jahren vom J.-P.- Morgan-Lauf in Frankfurt in die Praxis Reha-Point seiner Ehefrau Sabine. Die war sofort Feuer und Flamme von dem Vorschlag und konnte auch das junge Physiotherapie-Team ihres Unternehmens gewinnen.

„Es geht nicht um Zeit“, betont Jochen, obwohl viele ambitionierte Sportlerinnen und Sportler schon ihre Leistung mit Uhren oder Handys kontrollieren. Die drei Strecken führen über drei, fünf und zehn Kilometer – wie die Routen nach dem allersten Startschuss – durch das Gelände rund um den Wiesenhof und über die Rodaubrücke in den Wald. Die Aktiven mit der größten Ausdauer rennen fast bis zur Tannenmühle und zurück durch den Steinheimer Forst.

Unter den Teams flitzen auch ein paar mit weißem Kittel und roter Nase. Es sind Clown-Doktoren, die durch Späße und Unterhaltung den Heilungsprozess vieler Patientinnen und Patienten begünstigen. Sie teilen sich den Erlös aus Startgebühr sowie dem Verkauf von Würstchen und Bier, Kaffee und Kuchen, Brezeln und guten Tropfen mit dem Kinderhospiz Bärenherz und der Kinderhilfestiftung Frankfurt. Moderator Thomas Zeiger, seit Anbeginn des Laufes dabei, engagierte das Weinhaus Rebell für die gute Sache.

Am Nachmittag sprinteten zahlreiche Mütter und Väter mit und ohne Kinderwagen über die kurze Distanz. Bürgermeister Manuel Friedrich, vor seiner Wahl zum Rathauschef professionell für Lauf-Veranstaltungen zuständig, ehrte nach der Rückkehr der 373 Starter am Abend die stärksten Gruppen: Die benachbarte Firma Rudolph schickte 66 Leute auf die Touren, die Teutonen als Vorjahressieger lagen mit 64 Rot-schwarzen auf Platz zwei vor der Turngemeinde Obertshausen. Neben weiteren Betrieben und Vereinigungen war auch eine stolze Mannschaft von Stadtverwaltung und Bauhof dabei, Motto auf den T-Shirts: „Obertshausen bewegt“.