25-jährige Irem Sahem neue SPD-Vorsitzende

Von: Dirk Iding

Der neue Vorstand der SPD Obertshausen mit der erst 25-jährigen Irem Sahem als neuer Vorsitzenden. Sie tritt die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Jürgen Aulbach an. © p

Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins der SPD in Obertshausen hat kürzlich einen neuen Vorstand gewählt und an der Spitze einen Generationenwechsel eingeleitet. Unter der routinierten Sitzungsleitung des SPD-Fraktionsvorsitzenden, Walter Fontaine, wurde Irem Sahin einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Obertshausen – Irem Sahem ist 25 Jahre und studiert derzeit Lehramt an der Universität Frankfurt. Seit der vergangenen Kommunalwahl gehört sie der Obertshausener Stadtverordnetenversammlung an und ist Mitglied im Umwelt-,Verkehr- und Bauausschuss sowie im Sport-, Kultur- und Bildungsausschuss. Außerdem ist die neue Vorsitzende des SPD-Ortsverbandes Obertshausen auch im Vorstand der Jusos im Kreis Offenbach aktiv.

„Irem Sahem bringt also trotz ihres Alters schon Erfahrung in der Kommunalpolitik mit und wird sicherlich frischen Wind in den Ortsverein bringen“, zeigt sich Walter Fontaine von der Personalentscheidung überzeugt. Der neuen SPD-Chefin zur Seite steht als stellvertretender Vorsitzender Helmut Hiepe, ein äußerst erfahrener und versierter Kommunalpolitiker, der Irem Sahin in ihrer neuen Funktion begleiten und einarbeiten wird. „Helmut Hiepe ist übergangsweise die ideale Ergänzung zu Irem Sahin und wird ihr anfangs mit Rat und Tat zur Seite stehen, ebenso wie die Fraktion, die sie tatkräftig unterstützen wird“, so der Fraktionschef.

Die neu gewählte Ortsvereinsvorsitzende, die die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Jürgen Aulbach antritt, freut sich auf ihre neuen Aufgaben und kündigte an, die Sozialdemokratie in Obertshausen künftig moderner gestalten und auch personell neu aufstellen zu wollen, um so die Weichen für die Kommunalwahl 2025 bereits jetzt zukunftsweisend zu stellen. (did)