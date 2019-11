Abrechnung extern vergeben

Obertshausen – Die Idee, einzelne Aufgaben der Verwaltung auszulagern, um Kosten zu sparen und die eigenen Mitarbeiter zu entlasten, ist sicherlich keine neue. VON THOMAS HOLZAMER

Ob dies im Fall der Verwaltung städtischer Wohnimmobilien Sinn machen würde, will die FDP-Fraktion im Stadtparlament prüfen lassen. Den entsprechenden Antrag, hatten die Freidemokraten bereits im Mai formuliert, diesen jedoch einstweilen geschoben, da man zunächst eine zuvor beauftragte Organisationsanalyse des Bereichs Gebäudemanagement abwarten wollte, die inzwischen vorliegt.

„Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob und zu welchen Kosten und Bedingungen die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen an externe Dienstleister vergeben werden kann“, heißt es im Beschlussvorschlag der FDP. Dabei seien auch die Interessen der betroffenen Mitarbeiter zu berücksichtigen. „Wir hatten in der Vergangenheit immer den Eindruck, dass das Thema dem Fachbereich ohnehin nicht das liebste ist“, hatte FDP-Fraktionsvorsitzende Elke Kunde bei der Einbringung des Antrags im Mai erläutert. Zudem könne die externe Vergabe der Liegenschaftsverwaltung auch eine mögliche Alternative zur ebenfalls bereits diskutierten Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft sein, so die FDP-Chefin.

Ausgelagert werden solle nach den Vorstellungen der Freidemokraten jedoch nur die Verwaltung, nicht die Immobilien selbst. „Die Stadt bliebe weiter Eigentümerin“, erläuterte Kunde.

Profitieren, so die Idee der Freidemokraten, könnten Stadt und Verwaltung dabei möglicherweise von einer Reduzierung der Kosten für die Wohnungsverwaltung – etwa bei der Anschaffung neuer Software für die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen für die Mieter. Die sei laut Bericht der Verwaltung ohnehin „gravierend verschoben“ und gebe damit Gelegenheit, eine Neuordnung in Betracht zu ziehen, so die Meinung der FDP.

Gleichzeitig würden auch die Mitarbeiter des Fachdienstes Liegenschafts- und Gebäudemanagement entlastet, die dann für andere Aufgaben zur Verfügung stünden. Diese müssten nach Ansicht der Fraktion jedoch nicht zwangsläufig im eigenen Fachbereich liegen. Geprüft werden könne „sowohl eine Übergabe des Aufgabenbereichs mitsamt Personal an externe Dienstleister“ oder die Mitarbeiter könnten „mittelfristig für andere Aufgaben im Rahmen der Neuausrichtung ,Service-Rathaus‘ geschult werden“, heißt es in der Antragsbegründung.

Zweifel an der erhofften Kostenersparnis hatte Grünen-Fraktionsvorsitzender Klaus-Uwe Gerhardt bereits im Mai formuliert: „Externe Dienstleister wollen ja bekanntlich Geld verdienen, da ist die Frage, ob wir so wirklich was sparen.“

Auch in der Diskussion der aktuellen Sitzungsrunde zeichnete sich unter den Mitgliedern des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses noch keine einheitliche Meinung ab. So sei das Ansinnen des FDP-Antrags nach Ansicht der CDU bereits Teil der kürzlich beschlossenen Prüfung zur Neuordnung der städtischen Betriebe (wir berichteten), erläuterte CDU-Fraktionschef Anthony Giordano. Eine Beschlussempfehlung gaben die Ausschussmitglieder ihren Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung daher nicht mit auf den Weg.