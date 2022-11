Adventskalender: Stadtmarketing spendet Erlöse an zwei soziale Projekte in Obertshausen

Von: Theresa Ricke

Teilen

Werbung für die gute Sache: Schirmherr und Beteiligte am Projekt Adventskalender freuen sich auf den Verkaufsstart. © p

Bald ist er zum Kauf verfügbar: Der diesjährige Adventskalender des Stadtmarketings Obertshausen. Zwei wohltätige Projekte profitieren von der Aktion.

Obertshausen – Es gibt wieder einen Adventskalender des Vereins Stadtmarketing Obertshausen. Er wird unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Manuel Friedrich und in Kooperation mit dem Rotary Club Offenbach Einhard zugunsten wohltätiger Zwecke aufgelegt.

Bereits vor den Sommerferien wurde in den 4. Klassen der Sonnentauschule der diesjährige Malwettbewerb ausgerufen, bei dem es darum ging, das winterliche Bild für den diesjährigen Kalender zu wählen. Gewinnerin war Pauline, die sich – wie alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler – über einen Gutschein vom Eiscafé Riposo sowie für das MonteMare freuen konnte (wir berichteten).

Seitdem liefen die Vorbereitungen, unter der Projektleitung von Beate Tomann (Stadtmarketing Obertshausen) sowie Thomas Armbrust vom Rotary Club Offenbach Einhard auf Hochtouren. Von den ortsansässigen Einzelhändlern, Gastronomie und Vereinen wurden insgesamt 261 Preise mit einem Gesamtwert von knapp 13 000 Euro gespendet. Bei den täglich erfolgenden Auslosungen, die online auf den Social-Media-Kanälen des Vereins und in unserer Zeitung veröffentlicht werden, können sich Gewinner auf eine Vielzahl unterschiedlicher Gutscheine und Sachpreise freuen. Verlost werden etwa eine Xbox-Spielekonsole plus ein 250-Euro-Gutschein von der Maingau, ein iPad von der DVAG, 250 Euro in Bar von der Frankfurter Volksbank, eine von 30 Taschen von Beheim international Brands oder ein Tanzkurs beim Weltmeister.

Adventskalender für Obertshausen: Jeder zehnte Käufer gewinnt

Somit wird garantiert, dass jeder zehnte verkaufte Kalender gewinnen wird und jeder Gewinner einen Preis im Wert von mindestens 25 Euro erhält. Die insgesamt auf 2500 Stück limitierten Kalender sind vom 11. November bis spätestens 30. November im örtlichen Handel zu erwerben – solange der Vorrat reicht. Die Verkaufsstellen sind über die Homepage des Stadtmarketing kurz vor Verkaufsstart abrufbar.

Thomas Armbrust, nicht nur Mitglied des Rotary Club Offenbach Einhard, sondern auch Inhaber von Armbrust Verpackungen, druckt wie bereits 2021 den Adventskalender auf eigene Kosten, sodass der komplette Erlös an zwei karitative Projekte in Obertshausen gespendet werden kann.

Zum einen wird am 25. Februar nächsten Jahres im Bürgerhaus ein Charity Dinner stattfinden. Für Sebastian Leinweber, Verantwortlicher der Stadt Obertshausen für Soziale Dienste, ist dieser Kalender ein Herzensprojekt. „Auch in Obertshausen gibt es Menschen, die sich sehr einschränken müssen, um über die Runden zu kommen. Inflation und Energiekrise haben die Lage weiter verschärft“, sagt er. Mit dem Charity Dinner soll diesen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, einen ganz besonderen Abend zu erleben, den sie sich sonst nicht leisten könnten. Damit das 1. Obertshäuser Charity-Dinner gelingt, freuen sich die Organisatoren laut Mitteilung auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger durch den Kauf eines Adventskalenders.

Verkauf von Adventskalendern unterstützt au von Lego-Rampen

Ebenfalls wird der Bau von Lego-Rampen durch die Lebenshilfe und Projektleiter Oliver Bode im Familienzentrum sowie durch Alfred Fippl, Geschäftsführer der Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach, unterstützt, die künftig für mehr Barrierefreiheit in Obertshausen sorgen werden.

Für Bürgermeister Manuel Friedrich war es selbstverständlich, auch im zweiten Jahr wieder als Schirmherr dabei zu sein. Er spricht von einem „großartigen Projekt“, das nun in die zweite Runde geht. Friedrich: „Mit jedem gekauften Kalender schenkt man sich selbst oder anderen Freude und tut auch noch etwas für den guten Zweck. In diesem Jahr werden mit dem Charity-Dinner für Bedürftige und mit der Lego-Rampe für Rollstuhlfahrer zwei neue soziale Projekte in der Stadt unterstützt. Ich wünsche allen Käuferinnen und Käufern viel Glück und Erfolg!“ tr