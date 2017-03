Änderung im Spielhallengesetz: Drei Betriebe betroffen

Obertshausen - Am 1. Juli endet die Übergangszeit beim Hessischen Spielhallengesetz. Diese Änderungen treffen auch Spielhallen in Obertshausen. Von Thomas Holzamer

Zu viele, zu dicht und zu schwer zu kontrollieren – viele Städte in Hessen haben in ihren Gewerbegebieten und Innenstädten ein Problem mit Spielhallen und Wettbüros. Oft tummeln sich die einzelnen Anbieter dicht an dicht, kritisieren Anwohner und Besucher die schleichende Entwertung ganzer Straßenzüge und Viertel. Vor diesem Hintergrund und angesichts steigender Fallzahlen bei der Glücksspielsucht wurde 2012 das Hessische Spielhallengesetz geändert. Dieses legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle erteilt werden kann.

Lesen Sie dazu auch: Neues Gesetz: Spielhallen in Offenbach vor dem Aus? Egelsbach bleibt Zocker-Paradies Demnach muss künftig ein Mindestabstand von 300 Metern Luftlinie zwischen einzelnen Spielhallen eingehalten werden. Betriebe mit mehreren Eingängen – im Amtsdeutsch Mehrfachspielhallen genannt – sind zudem ganz verboten. Für die Umsetzung lies das Gesetz den Kommunen eine Übergangszeit von fünf Jahren, die zur Jahresmitte endet.

Welchen der bereits ansässigen Spielhallen im Bedarfsfall die Betriebserlaubnis zu entziehen ist, stellt Wiesbaden den Kommunen frei und gibt in den Ausführungsbestimmungen einige Kriterien an, die den Verantwortlichen der jeweiligen Stadtverwaltungen bei der Entscheidung helfen sollen, wie etwa die Entfernung zu Jugendeinrichtungen, die Qualität der bisherigen Betriebsführung oder die Situation im direkten Umfeld der Hallen.

In Obertshausen sind von den neuen Regeln insgesamt drei Spielhallen betroffen, wie Sebastian Zimmer, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste der Stadt Obertshausen, bestätigt. Fälle, in denen der gesetzliche Mindestabstand von 300 Metern unterschritten werde, gebe es in Obertshausen keine. Bei allen handele es sich um Betriebe, für die mehrere Konzessionen vorliegen. Die bisher gängige Regelung sah vor, dass eine Konzession die Aufstellung von maximal zwölf Spielautomaten erlaubt. Durch die Beantragung mehrerer Konzessionen konnten die Betreiber deren Zahl erhöhen.

Eine Entscheidung, wie es für die betroffenen Betriebe weitergeht, steht derzeit noch aus. Zwar entfalle durch die Gesetzesänderung zunächst auch der Bestandschutz und die Betreiber müssten sämtliche Konzessionen zum Juli neu beantragen, so Zimmer, das Gesetz in seiner jetzigen Form biete jedoch noch die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen. Eben jene Ausnahmegenehmigung haben alle drei betroffenen Spielhallen bereits beantragt. Seitens der Stadt will man die Entscheidungen über die Neuvergabe mit Bedacht treffen. Eine Nichterteilung müsse sehr gut begründet werden, damit die Entscheidung später auch vor Gericht Bestand habe, falls ein Spielhallenbetreiber dagegen klagen wolle, erläutert der Fachbereichsleiter.

Da die drei Spielhallen bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zum 30. Juni 2012 in Betrieb waren, zu diesem Zeitpunkt also dem gängigen Recht entsprachen, stelle sich dabei etwa die Frage nach Härtefallregelungen, beispielsweise in Bezug auf die Investitionen der Betreiber.

Bisher habe die Stadt mit den drei großen Spielhallen in der Regel gute Erfahrungen gemacht. Die Betriebe würden regelmäßig auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz und dem Schutz vor Glücksspielsucht überprüft, erläutert Zimmer.

Schwieriger sei da schon der Umgang mit Automaten im Gaststättenbereich. So dürfen diese bis zu drei Geräte aufhängen. Darüber hinaus nutzten viele Wirte ein rechtliches Schlupfloch, beispielsweise durch die Einrichtung eines abgetrennten „Bistros“ in dem dann noch einmal drei Geräte erlaubt seien. Und schon habe man eine halbe Spielhalle, allerdings in einem Bereich mit viel geringeren Auflagen als jenen, denen sich die echten Spielhallen unterwerfen müssen.

Illegales Glücksspiel und Manipulationen: Bilder zu Kontrollen vom Ordnungsamt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa