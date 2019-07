Ein Ausflug zu den Dschungelkämpfern

In den Sommermonaten sprießt überall im Stadtgebiet das Grün. Viel Arbeit für das Gärtnerteam des städtischen Bauhofs. Wir haben einige von ihnen einen Morgen lang begleitet.

Obertshausen – Es gibt Momente im Leben eines Redakteurs, da wünscht man sich, man hätte sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Dieser Tag könnte ein solcher werden, denke ich mir beim morgendlichen Blick in die Wetter-App auf dem Smartphone. Die verheißt zwar mit Sonne satt und hohen Temperaturen durchaus Gutes, allerdings nur dann, wenn man frei und Zugang zu einem Swimmingpool hat. Schon jetzt um kurz vor 7 Uhr, während ich am Bauhof stehe und die schweren Sicherheitsschuhe anziehe, sehne ich mich nach Abkühlung – oder wenigstens einem starken Kaffee. Beides gibt es nicht, stattdessen drückt mir Marc Stingel noch schnell eine Warnweste in die Hand. Dann geht es auch schon los Der gelernte Landschaftsgärtner leitet einen der Gärtnertrupps beim städtischen Bauhof und ist an diesem Morgen mein Chef.

+ Hindernis am Haken: Bevor es an die Fällung geht, muss der Abschleppdienst Platz für den Steiger schaffen.

Die Zeit drängt, schließlich gibt es jetzt im Sommer viel zu tun. Warme Temperaturen und etwas Regen haben in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass das Grün im Stadtgebiet geradezu explosionsartig ausgetrieben hat. Zu siebt fahren wir Postum ersten Auftrag an diesem Tag – auf einer Grünfläche der Stadt an der Richard-Wagner-Straße haben Anwohner per Mängelmelder eine abgestorbene Fichte gemeldet. Den rund zehn Meter hohen Baum, der bereits völlig vertrocknet ist, gilt es zu fällen. „Andernfalls könnte er beim nächsten Sturm umfallen“, erläutert Stingel. Denn Fichten sind Flachwurzler und bieten dem Wind wegen ihrem hohen Wuchs eine gute Angriffsfläche und zugleich wenig Widerstand, erfahre ich.

Doch bevor gefällt werden kann, heißt es erst mal warten. Anwohner haben die direkt neben der Grünfläche liegenden Parkplätze zugestellt, obwohl das Team bereits rechtzeitig in der Vorwoche Parkverbots-Schilder aufgestellt hatte. „Die müssen leider weg“, stellt Stingel fest. Sonst könnten Teile des Baumes beim Fällen auf die Fahrzeuge stürzen. Zudem stehen sie dem Steiger des Bauhofes im Weg, aus dessen Korb Stingel den Baum, der nah an den benachbarten Reihenhäusern steht, in Teilen von oben abtragen will.

Ein Fall für die Kollegen des Ordnungsamtes, die vor dem Anruf beim Abschleppunternehmen zunächst bei den Fahrzeughaltern klingeln, was jedoch nur in einem von drei Fällen von Erfolg gekrönt ist. Verschlafen und lediglich mit einem genuschelten „Sorry“ fährt der junge Mann seinen Wagen weg. Die übrigen beiden hängen schon bald am Haken. Die Wartezeit hat das Team genutzt, um in einer beeindruckenden Geschwindigkeit die etwa 100 Quadratmeter messende Grünfläche zu pflegen. Heckenschneiden, Sträucher ausdünnen und sich um die sogenannte Wechselbepflanzung – beispielsweise Blühpflanzen, die je nach Saison von den Gärtnern ausgetauscht werden – kümmern: Hier macht jeder alles. Die fünf Männer und ihre Kollegin sind echte Allrounder „Klar, jeder hat so sein Steckenpferd, aber das funktioniert im Team bestens“, sagt Stingel.

+ Dschungel an der Dresdener: Mit der Heckenschere muss sich Ivan „Claudio“ Fagone tief ins Grün kämpfen.

So wie Jens Carnow, der mit der Heckenschere die Büsche am Rand der Grünfläche routinert in Form schneidet, während Kollegin Iris Grau sich um den Feinschliff kümmert und mit dem Rest des Teams den Grünschnitt auf die Pritsche des Transporters lädt. Die fasst hoch beladen rund zehn Kubikmeter und ist bereits nach rund 45 Minuten voll – und wir bereits jetzt gegen 8.30 Uhr ordentlich am Schwitzen. Dafür sorgt jetzt im Sommer neben der körperlichen Belastung auch die lange Arbeitskleidung mit Schnittschutzhose und die schweren Sicherheitsschuhe. Und das Gewicht der Werkzeuge. Die große Benzin-Heckenschere etwa wiegt rund sechs Kilo, „Da weiß man abends, was man geschafft hat“, sagt Ivan Fagone, den die Kollegen nur Claudio nennen. Inmitten der mannshohen Büsche wirkt es ein wenig, als kämpfe er sich damit durch einen Dschungel. Und auch das Aufladen des Grünschnitts mit Schippe und Heugabel kostet bei der Höhe der Ladefläche von mehr als einem Meter mit der Zeit ganz schön Kraft. Das merke ich beim Anpacken.

Trotz der Belastung ist die Stimmung im Team gut, die Leidenschaft für ihren Job teilen sie alle – zumindest meistens. „Klar ist es nicht immer einfach und gerade jetzt in den Sommermonaten, wo alles wie verrückt wächst, kommen wir vor lauter Arbeit kaum nach“, erzählt Stingel.

Da ärgere es schon, wenn die Bürger für die Arbeit der Bauhofmitarbeiter so gar kein Verständnis aufbringen. „Dadurch, dass wir draußen sind, werden wir natürlich auch viel angesprochen“, erläutert Stingel. Während sich manche über die morgendliche Lautstärke von Kettensäge, Mäher und Co. ärgern, beschweren sich andere über „wild wucherndes Unkraut“ – wieder andere, wenn dieses dann gemäht wird, nehme man doch Insekten die Nahrungsquelle. „Vor allem jetzt im Sommer können wir einfach nicht überall sein und müssen Prioritäten setzten“, betont Stingel. Priorität habe da schon allein aus rechtlichen Gründen die Verkehrssicherheit entlang der Straßen und Gehwege. So muss aufkommendes Unkraut an einem öffentlichen Platz schon mal warten, damit an anderer Stelle zurückgeschnitten werden kann, sodass der Gehweg nicht zuwuchert. „Da haben viele leider kein Verständnis für.“

Insgesamt 16 Mitarbeiter sind beim Bauhof für die Grünpflege sowie die Straßenreinigung und illegal entsorgten Müll zuständig. „Normalerweise sind wir mit mehreren Kolonnen zu dritt oder viert unterwegs, jetzt zur Urlaubszeit haben wir die Kräfte ein wenig gebündelt“, erläutert Stingel, der seinen Chef Harald Erbe vertritt. Allein drei Kollegen seien an heißen Tagen wie diesem ihre gesamte Schicht nur mit gießen beschäftigt.

Und auch unser Trupp kann nach dem ersten Auftrag nur kurz durchschnaufen. Nach dem Abladen des Grünschnitts im Bauhof – dort wird er im Container gesammelt –, steht vor der Mittagspause noch der rund 150 Meter lange Grünstreifen entlang der Dresdener Straße an. Neben den dort gepflanzten Hecken und Sträuchern haben sich dort inzwischen zahlreiche kleine Bäume selbstgepflanzt, die herausgenommen werden müssen. „Sonst haben wir hier irgendwann riesige Bäume stehen, die für Schäden am Gehweg oder den Zäunen der direkten Anwohner sorgen“, sagt der Fachmann.

Am Mittag steht noch das Wässern der empfindlicheren Wechselbepflanzungen, etwa rund um die Kapelle am Rembrücker Weg an. Doch nicht mehr für mich, in der Redaktion wartet noch eine weiße Seite – und endlich der seit Stunden ersehnte Kaffee.

VON THOMAS HOLZAMER