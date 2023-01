Unerträglicher S-Bahn-Lärm in Obertshausen: Austausch der Gleise soll helfen

Von: Theresa Ricke

Parkplatz an den Gleisen: Anwohner bringen im Gespräch mit Erstem Stadtrat Michael Möser (Dritter von links) den Wunsch nach einer Schallschutzmauer oder zumindest einem Sicherheitszaun auf. © Ricke

In Obertshausen hat sich eine Gruppe von Bürgern mit Vertretern der Bahn getroffen, um eine Lösung für die Lärmbelastung durch den S-Bahnverkehr zu finden.

Obertshausen – Tamtam, tamtam. Kurze Pause von wenigen Sekunden. Dann wieder: tamtam, tamtam. Dieses Geräusch macht jede S-Bahn, die in den Bahnhof von Obertshausen ein- oder ausfährt. Anfangs habe man die Züge nicht gehört, inzwischen sei der Lärm unerträglich geworden, beklagen schon seit Jahren Anwohner der Badstraße, des Peterswegs und der Bürgermeister-Kämmerer-Straße.

Ein Treffen mit Vertretern der Bahn, das von diesen als „informelle Veranstaltung“ bezeichnet wird, könnte nun ein wichtiger Schritt zur Lösung des Problems sein. In etwa sechs Wochen sollen die Schienen hinter dem Bahnhof in Richtung Rödermark getauscht werden. Das sei aus technischen Gründen notwendig. Die Anwohner sollen beobachten, ob der Lärm sich dadurch reduziert. Dann könne ein solcher Austausch auch in die Gegenrichtung stattfinden.

„Ich bin keine Gegnerin der S-Bahn“, stellt Daniela Schloß klar. Auch ihre zehn Nachbarn, die am Mittwochmorgen zu dem Treffen erscheinen, sehen die große Bedeutung für die Stadt, dass sie an das S-Bahn-Netz angeschlossen ist. Je nach Geschwindigkeit, Länge und Auslastung der Bahnen würde der Lärm variieren, doch still sei es bei einer Taktung von 15 bis 30 Minuten nie. „Wir erwarten nicht, dass Stille herrschen soll. Die Ankündigung sehen wir als Fortschritt“, sagt Anwohnerin Schloß.

Seit sechs Jahren versucht Schloß zu bewirken, dass die Lärmbelästigung durch die Züge abnimmt. Auf Höhe des Parkplatzes Badstraße, etwa zwei Meter hinter der Rettungswache, entsteht das Geräusch. Schloß weiß von mehreren Kontaktaufnahmen mit der Deutschen Bahn, dass eine abgenutzte Weiche die Ursache der Geräusche sei. „Wenn das Rad der S-Bahn das Herzstück der Weiche passiert, schwebt es kurz in der Luft“, erklärt Kerem-Deniz Cebeloglu, Arbeitsgebietsleiter Oberbau bei der DB Netz AG und 1. Bezirksleiter Fahrbahn 2 (Hanau I, Hanau II, Gießen, Aschaffenburg, Friedberg).

Eine Weiche ohne Geräusch gebe es nicht. Das Versprechen der Bahn an Schloß sei im Sommer 2022 gewesen, dass bis Weihnachten das Problem behoben sein sollte. Beim Treffen stellt sich heraus, dass Cebeloglu zwei Isolierstöße als lauter empfindet als das Klackern durch die Weichen. Ein Isolierstoß ist laut dem Lexikon der Eisenbahn ein elektrisch isolierter Schienenstoß – also zwischen der Verbindung zweier Schienenenden. Auch das könnte durch die Bauarbeiten (kurzzeitig) behoben werden.

Doch die Bahn stellt auch eine langfristige Verbesserung in Aussicht: 2028 stehe eine Erneuerung der gesamten Gleise und Schienen im Bahnhofsbereich in Obertshausen an, verkündet Cebeloglu bei dem jüngsten Treffen zwischen der Bahn und den Anwohnern. Dann habe der Bereich ein Alter erreicht, in dem die Bahn routinemäßig restauriere. Doch da sich bei den bestehenden Gleise die Lärmbelästigung im Laufe der Jahre verstärkt hätte, bleibt bei den Anwohnern die Sorge, dass sich in fünf Jahren bloß für kurze Zeit etwas bessert. Trotzdem ist Schloß dankbar für das Bemühen der Bahn: „Herr Cebelogluhat hat sich sehr für unser Anliegen eingesetzt.“

Ein Lösungsvorschlag abseits dessen, etwas an den Gleisen zu verändern, ist eine Schallschutzmauer. Die Bahn zeigt Bereitschaft, sich mit der Stadt darüber auszutauschen, sollte sie eine solche Mauer mit städtischen Mitteln bauen wollen. Dieses Thema sowie den Hinweis, dass wenigstens ein Zaun zwischen dem Parkplatz und den Gleisen zum Schutz von spielenden Kindern benötigt werde, nimmt Erster Stadtrat Michael Möser zur Besprechung mit ins Rathaus.

Möser, der ebenfalls bei dem Treffen anwesend ist, habe Schloß schon in zahlreichen Versuchen, mit der Deutschen Bahn Kontakt aufzunehmen, unterstützt. Er sei schon von verschiedenen Anwohnergruppen von beiden Seiten der Gleise angesprochen worden. Der Tenor sei immer der gleiche: Früher war der Lärm nicht so schlimm wie heute. „Wir erhoffen uns, den alten Zustand zurück zu erlangen“, sagt Möser. (Theresa Ricke)