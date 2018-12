Autofahrerin fährt Elfjährige in Obertshausen an

Frau flieht nach Unfall

Obertshausen – Bei einem Unfall an der Kreuzung der Schönbornstraße zur B448 in Obertshausen ist ein elf Jahre altes Mädchen leicht verletzt worden. Die Verursacherin erkundigte sich wohl kurz bei dem Mädchen, ob alles in Ordnung sei, fuhr dann aber weiter.