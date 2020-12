„Obertshausen einst“: Die Geschichte des Bahnhofs

S-Bahn hatte einen Vorläufer

+ © p Ohne Scheu ließen sich Obertshausener im Jahr 1913 auf den Gleisen vor dem Bahnhofsgebäude fotografieren. © p

In der Chronik der Stadt Obertshausen berichtet der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) über viele einstige Orte, zählt Fakten aus der Vergangenheit auf und sammelt interessante Anekdoten. In unserer Serie „Obertshausen einst“ reisen wir gemeinsam mit den Heimatforschern zurück – in dieser Ausgabe in die Geschichte des alten Bahnhofs.