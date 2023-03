S-Bahn-Lärm in Obertshausen: Verlegung der Weichen soll geprüft werden

Von: Theresa Ricke

Die Weichen kurz hinter dem Bahnhof in beiden Richtungen erzeugen bei jeder S-Bahn-Fahrt Lärm. Nun wird über eine Verlegung gesprochen. © HÄSLER

Der S-Bahn-Lärm hat in Obertshausen immer weiter zugenommen und stört Anwohner. Die Koalition will nun eine Verlegung der Weichen prüfen.

Obertshausen – In einem Antrag der CDU und der Bürger für Obertshausen nimmt sich die Koalition der Lärmbelästigung durch die S-Bahn an. Der Schienenverkehr erzeugt immer mehr Lärm, da sich die Weichen abnutzen. Eine Belastung für Anwohner an beiden Ortsenden. Um das Problem zu lösen, stehen die Bürgerinnen und Bürger sowie federführend aufseiten der Stadtverwaltung der Erste Stadtrat Michael Möser (CDU) in Kontakt mit der Deutschen Bahn (wir berichteten). Die Koalition schlägt nun eine Maßnahme vor, die zu einer langfristigen Senkung der Lärmbelastung führen könnte.

Obwohl die Bemühungen der Anwohner nicht ohne Erfolg sind und der Austausch mit Vertretern der Bahn produktiv gewesen ist, bleiben Bedenken: Bei fälligen Bauarbeiten 2028 sollen auch die Weichen durch neue Modelle ersetzt werden. Der Lärm entsteht durch abgenutzte Weichen, die sich im Laufe der Jahre verziehen. In den Gelenken gibt es mehr Spielraum, dass sich Teile bewegen. So entstehen Geräusche, wenn eine Bahn darüber fährt. Werden die Weichen also ausgetauscht, soll erst einmal deutlich mehr Ruhe herrschen. Aber auch diese Weichen werden alt, erzeugen immer mehr Lärm und das Spiel beginnt von vorne.

S-Bahn-Lärm in Obertshausen: Gespräche mit der Deutschen Bahn suchen

An diesem Punkt setzt der Antrag der Koalition an. Sie wollen, dass der Magistrat Gespräche mit der Deutschen Bundesbahn aufnimmt. Das Ziel: Bei den geplanten Gleisarbeiten im Bereich Obertshausen sollen die Weichen verlegt werden. Die Lärmursache soll dann außerhalb der bebauten Gebiete umgeben von Wald liegen. Das soll die Bürgerinnen und Bürger entlasten.

Erster Stadtrat Michael Möser sagt in der Ausschusssitzung Umwelt-, Verkehr- und Bau, dass eine Verlegung möglich erscheint. Die Weichen könnten auch außerhalb des bebauten Gebietes ihre Funktion erfüllen. Genutzt würden sie sowieso nur selten. Sie seien ein Relikt aus der Zeit des Güterbahnhofs in Obertshausen und würden für Notsituationen erhalten bleiben. Ein Verzicht auf die Weichen hätte die Bahn beim S-Bahn-Ausbau seinerzeit abgelehnt. Angesprochen auf die Finanzierung erwidert Möser auf die Nachfrage von Alexander Roth (Grüne), dass die Bahn die Gleise reparieren wird und damit auch für die Kosten aufkommen würde.

Lärmbelästigung durch die S-Bahn: Verlegung der Weichen wäre „ein Traum“

Rudolf Schulz, Ausschussmitglied für die Bürger für Obertshausen, spricht stellvertretend für die Antragssteller: „Wir dürfen uns keine Illusion machen, dass die Deutsche Bahn morgen umbaut und bezahlt.“ Für eine Absprache soll es schließlich die Gespräche geben. Schulz lobt die Arbeit des Ersten Stadtrats, der in Bezug auf dieses Thema bisher „vorbildliche Gespräche“ geführt habe. Dies sei nun der zweite Antrag, der zu einer Entschärfung der Lärmsituation beitragen soll. „Die Bevölkerung soll sehen, dass wir der Sache nachgehen.“

Daniela Schloß, Anwohnerin im Bereich Parkplatz Badstraße und als engagierte Bürgerin und Betroffene im Austausch mit Vertretern der Bahn und der Stadt, hat von dem Antrag durch die Anfrage unserer Zeitung erfahren. „Eine Verlegung wäre ein Traum. Es könnte eine langfristige Lösung sein“, freut sie sich. Sie findet eine Verlegung „absolut sinnvoll“, da die Besiedlung im Stadtgebiet nicht weniger werde – eher mehr – und das Abnutzungsproblem nach einer Sanierung wieder kommen werde. „Die Weichen sind das Hauptproblem“, ist sie sich sicher. Am 30. März soll das Stadtparlament über den Antrag abstimmen. (Theresa Ricke)