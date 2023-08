Lädchen in Obertshausen: Bedürftige sind hier Kunden

Von: Steffen Gerth

Vier vom „Lädchen“-Team: Beatrix Duttine-Eberhardt (links) und Jürgen Aulbach (Zweiter von rechts, beide DRK Hausen). Zu den vielen Helfern gehören Emmy Merten (Zweite von links) und Rita Basler (rechts). © Gerth

Neun Monate „Lädchen“: Einkaufen mit Kaffeetrinken.

Obertshausen – Wenn man Beatrix Duttine-Eberhardt als das Herz vom Projekt „Lädchen“ bezeichnen würde, wäre ihr das etwas peinlich. Wahr ist es trotzdem. Diese kraftvolle Frau repräsentiert als Vorstandsmitglied des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Hausen einen der fünf Kooperationspartner für ein spezielles Angebot der kostenlosen Nahrungsmittelversorgung für Bedürftige. Und die DRK-lerin sagt, dass sie glücklich sei mit dem, wie es laufe.

Einkaufen für einen symbolischen Euro

Seit 1. Dezember 2022 ist das „Lädchen“ in der Friedensstraße 26 geöffnet, der Name soll die Einrichtung aufwerten und eine Stigmatisierung verhindern: Es geht nicht um Almosenvergabe, sondern um Einkaufen, um Normalität auch für Menschen, die nicht viel haben. Folglich werden diejenigen, die hier Lebensmittel bekommen auch Kunden genannt. Sie zahlen pro Abholung einen symbolischen Euro.

„Das Lädchen“ soll keine „Tafel“ sein, von denen es in Deutschland etwa 960 gibt, und die jüngst auf ihre Lage aufmerksam gemacht hatten: Vor allem der Ukrainekrieg, aber auch Jobverlust durch die Coronapandemie hatten die Nachfrage nach kostenlosen Lebensmitteln stark erhöht. „Die Tafeln sind ein Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen“, sagt Sabine Werth, die vor 30 Jahren in Berlin die erste deutsche Tafel gründete und immer noch führt.

Sebastian Leinweber wird nicht widersprechen. Der Leiter des Fachdienstes Soziale Leistungen bei der Stadt Obertshausen entscheidet darüber, wer bedürftig ist, also im „Lädchen“ einkaufen darf: Alle, die ihren Wohnsitz in Obertshausen haben und eine soziale Leistung beziehen. Danach gibt es zur Registrierung im „Lädchen“ die O-Card „Charity“, einer Variante der Obertshausener Bonuskarte, die aber dessen Inhaber nicht extra als bedürftig ausweist: Stigmatisierung soll vermieden werden.

299 solcher Karten hat Leinweber mittlerweile vergeben, jede steht für eine Bedarfsgemeinschaft. Das ist etwa eine Familie mit zwei Kindern. Hinter der Zahl 299 stehen also mehrere Hundert Menschen. „Es kommen ständig neue dazu“, sagt Leinweber. Krieg und Inflation engen die finanziellen Spielräume der Menschen auch in Obertshausen ein. Zudem sei die Scheu vor dem „Lädchen“ gewichen, so Leinweber.

„Wir wollen kein Vollversorger sein“

Dafür soll auch die Kaffeehaus-Einrichtung sorgen, mit Ohrensesseln und Bücherregal. Bedürftige, die hier zu ihren festen Terminen Lebensmittel abholen, können erst mal kostenlos Kaffee trinken und Kuchen essen – und reden. An Lebensmitteln gibt es das, was die beteiligten Händler spenden, „nur Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten sind nicht dabei“, erklärt Jürgen Aulbach (DRK). Für Molkereiprodukte sowie abgepackte Fleisch- und Wurstwaren steht ein Kühlschrank bereit, der neben anderen Einrichtungsgegenständen dank einer Zuwendung in Höhe von 42 000 Euro von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt angeschafft werden konnte. Die Zuteilung der Ware werde auf die einer Bedarfsgemeinschaft abgestimmt, sagt Beatrix Duttine-Eberhardt. Eine große Familie bekomme ein paar Äpfel mehr.

Aber: „Wir wollen kein Vollversorger sein“, betont Beatrix Duttine-Eberhardt. Die wöchentliche Lebensmittelgabe soll vielmehr die jeweilige Haushaltskasse entlasten, „damit die Eltern ihren Kindern mal ein Eis spendieren können“. Was das „Lädchen“ noch von Tafeln unterscheidet: Auch Bedürftige arbeiten hier ehrenamtlich mit. Kunden werden zu Mitarbeitern. (Steffen Gerth)

Fünf Kooperationspartner mit 90 ehrenamtlichen Helfern teilen sich die Arbeit im „Lädchen“: DRK Hausen, Arbeiterwohlfahrt Obertshausen, evangelische Kirchengemeinde, katholischer Kirchengemeinde St. Josef und Stadt Obertshausen, die die Miete für die Räume zahlt. Engagíert ist auch die Flüchtlingshilfe. Das tägliche Abholen der Lebensmittel bei den beteiligten neun Händlern der Stadt übernimmt die Arbeiterwohlfahrt unter der Leitung ihres Geschäftsführers Rudolf Schulz. Die Öffnungszeiten: montags von 16.30 bis 18 Uhr, dienstags bis freitags von 10.30 bis 12 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr.