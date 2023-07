Bei einem Ehrenabend würdigt die Stadt Obertshausen verdiente Bürger mit Medaillen, Titeln und Urkunden

Für Verdienste ausgezeichnet

+ © m Städtische Ehrungen nahmen entgegen: Stadtverordnetenvorsteher Anthony Giordano (von links), Sabrina Grab-Achard und Emma Grab für den verstorbenen Heinz-Jürgen Grab. Bürgermeister Manuel Friedrich gratuliert auch Karina Döbert-Haase, Ahmet Karakus, Hiltrud Roth, Michael Fischer, Jutta Kegelmann, Helmut Sarges und Björn Simon. © m

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Prochnow schließen

Weitere schließen

Die Stadt Obertshausen hat einige ihrer Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Ehrenabends für ihre Verdienste gewürdigt.

Obertshausen – Ein neues Ehrungsgefühl in der „liebenswerten Kleinstadt“: Coronabedingt wurden zwei Jahre lang keine verdienten Persönlichkeiten ausgezeichnet. Immerhin neun Bürgerinnen und Bürger sind in dieser Zeit zusammengekommen, die einen Ehrenbrief oder eine Verdienstmedaille der Stadt Obertshausen erhalten sollten. Würdigung und Laudatio erfuhren sie nun in einem festlichen Rahmen im Bürgerhaus.

Dazu waren Ehegatten, Familienmitglieder, Mitstreiter und Freunde zu einem Abend mit klassischen Klängen und prächtigem Büfett eingeladen. Auf der Ehrungsliste standen vor allem kommunalpolitisch tätige, bekannte Gesichter, die sich zum Teil gegenseitig vorstellten. Die Begrüßung oblag dem Stadtverordnetenvorsteher. Für Anthony Giordano bilde die Zusammenkunft ein „wunderschönes Gefühl, eine wunderschöne Feier“.

Mit dem ersten Ehrungsabend der Stadt Obertshausen kehre „eines der letzten Stücke Normalität nach November 2019“ zurück. Für 2020 standen bereits Auszeichnungen auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Wegen der Pandemie wurden jedoch nicht nur die Wortbeiträge der Abgeordneten von fünf auf drei Minuten gekürzt. Die Würdigung ehrenamtlich Aktiver wurde komplett gestrichen, erinnerte Giordano.

„Es war eine seltsame und sorgenvolle Zeit“, resümierte er, „wir haben gar keinen Anlauf mehr genommen, um Ehrungen auch nur zu planen“. Bis ins vergangene Jahr hatte sich ein Dutzend ausstehender Auszeichnungen angesammelt, informierte der Parlamentschef, „zu viel für den Abschluss einer Stadtverordnetenversammlung“. Die Verantwortlichen planten darum einen besonderen Abend, abseits des politischen Tagesgeschäfts.

Der jetzt veranstaltete Ehrungsabend könne eine Blaupause für eine „neue Normalität“ werden, griff Giordano den Gedanken auf, der in anderen Städten und Gemeinden längst zum Kanon kommunaler Veranstaltungen zählt. Es gelte, „Danke zu sagen für langes ehrenamtliches Engagement, einer der wichtigsten Pfeiler in unserer Gesellschaft“, betonte er. Ohne diesen Einsatz „hätte die liebenswerte Kleinstadt ein kleineres Herz“.

Der schöne Abend sollte also als „feste Regelmäßigkeit“ eingerichtet werden, befand Girodano. Der Erste Bürger und Bürgermeister Manuel Friedrich dankten auch den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zusammen mit Da-Leone-Wirt Melih Aslan und seinem Team die Veranstaltung geplant, verwirklicht und begleitet haben. Rathauschef Friedrich hob das Vivaldi-Quintett hervor, das vor, zwischen und nach den Laudatien klassische Melodien spielte.

Die Verdienstmedaille in Gold nahmen Jutta Kegelmann von der CDU und Ahmet Karakus (Bürger für Obertshausen) entgegen, ihm wurde zudem der Titel Ehrenstadtrat verliehen. Weitere Verdienstmedaillen zieren nun Karina Döbert-Haase (CDU) und die Gründerin der Lebensmittelausgabe Oase, Hiltrud Roth. „Bronze“ ging an den Bundestagsabgeordneten Björn Simon (CDU), den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Giordano, und posthum an den langjährigen Leiter von Kolpingfamilie und Atelier-Theater Obertshausen, Heinz-Jürgen Grab. Die Insignien nahmen seine Witwe Emma Grab und Tochter Sabrina Grab-Achard entgegen.

Ehrenurkunden der Stadt tragen nun Helmut Sarges von der Turngemeinde und Michael Fischer, Vorsitzender des Eventkulturclub. Alle Geehrten werden noch einzeln vorgestellt.