Besuch bei den Hühner-Piranhas

„Ganz langsam und vorsichtig“, ermahnt Lehrerin Patricia Ostmann ihre Schüler. Vorsichtig fasst Coline in den Brutkasten und hebt eines der darin umherpurzelnden Küken heraus.

Obertshausen – Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden hat sich die Neunjährige in den vergangenen Tagen um die Eier gekümmert, die in den Schubladen des beheizten Brutschranks im Klassenraum der 3c liegen, sie zweimal täglich gedreht, die Temperatur überwacht und das Schlüpfen ihrer neuen Schützlinge beobachtet.

„Vom Ei zum Huhn“ heißt das Projekt, dass den Grundschülern der Joseph-von-Eichendorff-Schule die Aufzucht des Federviehs nahebringen soll und zeigt, wo die Frühstückseier im Supermarkt herkommen. Organisiert haben es die Aktiven vom Vogel- und Geflügelzuchtverein (VGZV) Obertshausen. Der möchte die Kinder damit für das Thema und eventuell auch für die Geflügelzucht begeistern, erläutert Organisator Werner Friedrich, der die Aktion gemeinsam mit seinen Vereinskollegen vorbereitet hat. „Die Zukunft des Vereins ist schließlich die Jugend“, bringt es Züchterkollege Uwe Krauss auf den Punkt.

+ Ganz neu auf der Anlage: Ein Pärchen Uhus sieht man nicht alle Tage. Die geschützten Tiere entstammen einer Zucht. © Holzamer „Wir haben das Thema bereits im Sachunterricht mit den Schülern bearbeitet“, berichtet Patricia Ostmann. Nachdem vergangene Woche die Küken geschlüpft waren, sind die Schüler nun, sieben Tage später, zu Besuch auf dem Vereinsgelände am Rembrücker Weg. Dort haben die Geflügelzüchter bereits ein kleines Frühstücksbüffet vorbereitet und es gibt einen Film vom Bundesverband der Rassegeflügelzüchter über die Aufzucht der Tiere zu sehen. Für das Projekt hat sich der Verein mit seinen 32 Mitgliedern Unterstützung gesucht und diese bei den örtlichen Firmen wie der Mainau Energie, Volksbank und Sparkasse sowie den Geschäften Edeka, Langmark und der Metzgerei Picard gefunden.

Am spannendsten finden die Grundschüler jedoch den Rundgang über die Anlage, schließlich gibt es da viel zu sehen und natürlich auch zum Anfassen.

Und so dauert es keine zwei Sekunden, bis sich die Klasse um Werner Friedrich schart, der gerade eine junge Taube aus dem Stall geholt hat. Die wollen natürlich alle streicheln und einmal selbst auf die Hand nehmen. Ebenso wie das erwachsene Tier, das Friedrich den kleinen Besuchern direkt danach zeigt. Auf Interesse stoßen auch die knapp zwei Wochen alten „Italiener in Gelb“, die bereits deutlich gewachsen sind. „Da erkennen wir schon die Männchen an den größeren Kämmen“, zeigt der Züchter. Die der ausgewachsenen Weibchen hängen seitlich herunter, erfährt der Nachwuchs eine Besonderheit dieser Art.

+ Klassenfoto mit Hahn und Küken: In der Halle des VGZV haben die Schüler einen Film über die Aufzucht gesehen. © Holzamer Dann geht es zu den „Piranhas“, wie Züchterkollege Uwe Krauss seine Rasselbande – rund 20 etwa sieben Wochen alten Italiener-Hühner – nennt. Die bekommen gerade einen ganzen Kopf Eisbergsalat hingelegt. „Das dauert jetzt keine zehn Minuten und dann ist der weg“, kündigt er an und lacht – Wie die Piranhas eben“. Auch sonst bekommen die Tiere hochwertiges Futter. Das macht Krauss selbst unter anderem aus Karotten, Zwiebeln und Kräutern. Das könne man sogar selbst essen erläutert er den Schülern und erbringt auch gleich den Beweis. Die quittieren das jedoch mit einem kollektiven „Ääääähh“.

„Die sind total warm, sagt einer der Schüler, mit einem der kleinen Hühner auf der Hand. Das stimmt, bestätigt Krauss. „Damals im alten China haben sich die Leute deshalb sogar Zwergwachteln in die Taschen gesteckt, um sich die Hände zu wärmen“, erzählt er den Kindern. Deutlich mehr Respekt haben die hingegen vor den ausgewachsenen Hühnern und dem Hahn, durch deren Gehege die Gruppe geht. „Da müsst ihr euch langsam bewegen, damit der Hanh nicht denkt, dass seine Hühner bedroht sind“, mahnt Krauss.

Der Hahn auf dem Arm von Werner Friedrich hingegen wirkt gleich viel weniger bedrohlich. „Der Kamm fühlt sich ein bisschen wie Gummi an“, findet Felix beim Streicheln. Zum Abschluss des Besuchs gibt es für die Kinder natürlich noch ein Wiedersehen mit „ihren“ Küken.

VON THOMAS HOLZAMER