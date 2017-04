Billard-Kollision am Tannenmühlkreisel nach Tuning-Treffen

Obertshausen - Bitteres Ende einer Ausflugsfahrt: Am Tannenmühlkreisel kollidieren mehrere Tuning-Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 26.000 Euro. Auch auf der Heusenstammer Straße krachen mehrere Auto zusammen.

In einer Reihe hintereinander fuhren am Samstagnachmittag ein 4er-, ein 335er- und ein 320er-BMW auf der Landesstraße 3416 (Offenbacher Landstraße) von Hainstadt zum Tannenmühlkreisel. Einige Meter vor dem Kreisel mussten die ersten beiden Wagen verkehrsbedingt anhalten. Das bekam allerdings der 22-jährige Fahrer laut Polizei am Ende der Reihe zu spät mit. Sein Auto krachte in das Heck des vor ihm fahrenden 335ers, der von einem Gleichaltrigen gesteuert wurde und schob dessen Karosse auf den BMW des 24 Jahre alten Frontmannes. Durch die Billard-Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 26.000 Euro. Die jungen Leute, von denen keiner verletzt wurde, waren von ihren Fahrzeugen her der Tuning-Szene zuzuordnen und kamen wohl von einem Treffen.

Eine Verletzte bei heftigem Auffahrunfall

Bereits einige Tage zurvor kommt es zu einer größeren Kollision: Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag auf der Heusenstammer Straße wurde eine Frau dabei leicht verletzt und vier Autos zum Teil stark beschädigt. Der mutmaßliche Verursacher stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Gegen 14.10 Uhr hielten drei Fahrzeuge, unterwegs in Richtung Heusenstamm, an der Kreuzung Malteserstraße wegen Rotlichts an der Ampel an. Der 60 Jahre alte Citroen-Lenker fuhr auf den Range Rover eines 69-Jährigen auf, schob diesen auf den Opel eines 70-Jährigen und den Astra schließlich noch auf einen Volvo, den ein 45-Jähriger lenkte. Die 68-jährige Mitfahrerin in dem Opel erlitt eine Quetschung des Brustkorbes. Drei Autos mussten abgeschleppt werden; der Schaden wird auf 67.000 Euro geschätzt. Der 60-Jährige aus Obertshausen gab eine Blutprobe ab und muss sich nun einem Strafverfahren stellen. (dr)

