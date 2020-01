Björn Simon erhält Ehrenbrief des Landes Hessen

Seit etwas mehr als 20 Jahren prägt Björn Simon die Ortsfraktion der CDU, mindestens ebenso lange engagiert sich der Obertshausener auch in der örtlichen Vereinswelt. Nun hat er als Auszeichnung dafür den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten.

Obertshausen – Landrat Oliver Quilling überreichte die Auszeichnung im Dietzenbacher Kreishaus. „Ja, auch Politiker engagieren sich ehrenamtlich und erhalten auch nur dafür einen Landesehrenbrief“, machte Landrat Oliver Quilling deutlich, wofür der Bundestagsabgeordnete eine solche Ehrenauszeichnung erhält. „Mit Simon ehren wir eine Persönlichkeit, die sich aktiv in seiner Heimatgemeinde Obertshausen und im Kreis Offenbach politisch wie auch gesellschaftlich in beeindruckender Weise engagiert“, lobte Quilling den Geehrten. Simon habe sich mit „großem Engagement zugunsten der Bürger und für die kommunale Selbstverwaltung eingesetzt“.

„Ich habe viele solcher Ehrungen miterlebt, doch jetzt stehe ich auf der anderen Seite, das ist doch schon etwas anderes“, sagte Simon beeindruckt. „Und ich habe mich nicht ehrenamtlich engagiert, um mal einen Landesehrenbrief zu erhalten – worüber ich mich sehr freue –, sondern weil ich es aus Überzeugung getan habe und auch wieder so tun würde“, betonte er.

Aufgabe mit Schwerpunkt in Berlin erschwert Engagement in der Heimat

Seine derzeitige Aufgabe mit Schwerpunkt in Berlin lasse ihm nicht die Zeit, die er gerne in seine Heimat investieren würde. Deshalb habe er auf sein Mandat im Stadtparlament verzichtet. „Soweit es mir möglich ist, werde ich mich weiterhin für die Menschen in meinem Umfeld einbringen“, betonte Simon und bedankte sich für diese besondere Auszeichnung.

Simons politischer Werdegang nahm seinen Anfang 1999, als er der Jungen Union Obertshausen beitrat. Seit 2016 ist er Ehrenvorsitzender der JU. Dem CDU-Stadtverband gehört er ab 2004 an. Im Jahr 2015 übernahm er den Vorsitz der Obertshausener Christdemokraten. Des Weiteren ist Simon ein Jahr später – also 2016 – Mitglied des geschäftsführenden Kreisvorstandes und Beisitzer im CDU-Kreisverband Offenbach-Land geworden.

Auch im Stadtparlament Obertshausens beteiligte sich Simon: Ab 2006 war der Politikwissenschaftler Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und ist seit 2016 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Ebenfalls seit 2006 beteiligte er sich als Mitglied im Ausschuss für Sport, Kultur und Bildung. Von 2016 bis 2019 hatte er dessen Vorsitz übernommen.

Björn Simon - sein Werdegang

Sein Werdegang führte ihn von 2016 für zwei Jahre in den Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft Obertshausen. Diese ist mit der Entwicklung und Verwaltung der Liegenschaft Waldbad betraut. Die Beteiligungsgesellschaft befasst sich dementsprechend mit dem Erwerb, der Vermietung, Verwaltung und Veräußerung der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen – darunter fallen das Freizeitbad sowie das ehemalige Hallen- und Freibad – sowie deren Entwicklung und Erschließung.

In der Betriebskommission der Stadt ist Simon seit 2016 Mitglied. Und ebenfalls seit 2016 ist er stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Ein Jahr später wurde der 38-Jährige als Direktkandidat des Wahlkreises 185, Offenbach, in den Bundestag gewählt.

In den Ausschüssen für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit engagiert er sich ebenfalls auf Bundesebene. Im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen nimmt er die Rolle des stellvertretenden Mitglieds ein. Im Jahr 2018 wurde Björn Simon für seine Verdienste um die Stadt mit der Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet.

Simon ist Mitglied in einer Vielzahl von Obertshausener und regionalen Vereinen und engagiert sich über diese ebenfalls.

von Yvonne Fitzenberger