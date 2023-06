Bulldogge Mila hat im Geschäft „Stöffchen und mehr“ alles im Blick

Von: Theresa Ricke

Fotomodel: Die Französische Bulldogge Mila wird häufig fotografiert – für ihren Instagram-Kanal oder die Homepage von Mariandl Dernbachs Geschäft „Stoffe und mehr". Die Hündin beherrscht das Posieren perfekt.

Die französische Bulldogge Mila ist aus dem Schaufenster von „Stoffen und mehr“ in Obertshausen nicht mehr wegzudenken.

Obertshausen – Die 4-Jährige hat mehrere Plätze im Geschäft von Mariandl Dernbach. Mila ist aus dem Schaufenster von „Stoffen und mehr“ nicht mehr wegzudenken. Die 4-jährige französische Bulldogge hat mehrere Plätze im Geschäft von Mariandl Dernbach. Neben einem Sitzkissen in Form einer Krone, das Dernbach für die kleine Prinzessin eigens genäht hat, ist der Fensterplatz ihr liebster: Denn Mila liebt die Aufmerksamkeit. Und die Passanten lieben Mila: „Ein älterer Herr kommt oft vorbei und winkt ihr“, erzählt Milas Besitzerin. Kinder kämen gerne in der Von-Stauffenberg-Straße vorbei, um Mila zu streicheln. Und auch auf der Webseite ist der Ladenhund präsent. Mila wird als Teil des Teams aufgeführt.

Mila möchte immer mittendrin sein. Auch wenn sie scheinbar gemütlich im Schaufenster ein Nickerchen hält, sobald sich jemand nähert und dann die Ladenglocke läutet, ist die Hundedame hellwach. „Ich kann an ihrem Bellen hören, ob sie den Kunden kennt, oder nicht“, sagt die Ladeninhaberin. Besonders freut sie sich, wenn jemand vorbeikommt, der die Leckerli-Dose hinter dem Tresen kennt. Kommen Kinder mit ins Geschäft, können sich die Eltern in Ruhe beraten lassen, denn Mila unterhält sie. Auch Ehemänner würde sie leicht um den Finger wickeln. Wenn die Aufmerksamkeit mal nicht auf ihr, sondern auf der Auswahl von Stoffen liegen sollte, weiß sie, wie sie schnell wieder im Mittelpunkt steht. Bei einem Kundengespräch legt sie sich einfach quer über den Schuh der Kundin.

Übel nimmt dem kleinen Vierbeiner das niemand. „Manche Kundinnen und Kunden fragen schon nach Mila“, sagt Dernbach. So kommt sie überall mit hin. Ein Kundengespräch in Frankfurt ist für die Hündin das nächste Abenteuer. Kaum ist die Leiter aus dem Wagen geräumt, steht Mila schon ganz oben und bewundert die Aussicht. Wenn die Arbeit geschafft ist, gibt es einen Spaziergang zur Belohnung für Hund und Frauchen. „Mila ist immer mit dabei.“ Dafür schneidert ihr die Inneneinrichterin Mäntelchen für jedes Wetter. Mila ist ein richtiges „Fashion-Mädchen“. Nicht selten sind Frauchen und Hündin im Partnerlook unterwegs oder tragen wenigstens dieselbe Farbe.

Seit dem ersten Tag ist Mila jeden Tag mit ins Geschäft gekommen, sagt Dernbach. Das habe sie früher schon mit ihren Labradoren so gemacht. „Wenn Mila nicht zu mir gepasst hätte, hätte sie sich mich nicht ausgesucht, denn die Hunde suchen sich ihren Besitzer und nicht umgekehrt.“ Also zweifelt Mariandl Dernbach keine Sekunde, dass sich Mila als Ladenhund unwohl fühlen könnte. Im Gegenteil genießt die Bulldogge den Trubel, muss immer alles im Blick haben. Und sie will auch selber gesehen werden. Ihr scheint es Spaß zu machen, für Fotos zu posieren. Dernbach gibt das Kommando: „Mila, Foto!“ Dann hält das vierbeinige Model seine Pose und lässt sich von allen Seiten fotografieren - außer es kommt ein Kunde, den sie begrüßen muss.