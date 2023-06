Europafest vor dem Hausener Bürgerhaus bleibt ein Besuchermagnet

Buntes Pogramm beim Europafest vor dem Hausener Bürgerhaus: Tänzerinnen des griechischen Vereins Megas Alexandros bringen Schwung auf die Bühne. © m

Da sind die einen, die sich den ganzen Winter schon drauf freuen, während die anderen immer noch einen Bogen drum machen – zu viel Trubel. Das ist tatsächlich so, das Europafest des Kreises Offenbach und das Freundschaftsfest des Ausländerbeirats Obertshausen bringt ein proppenvolles Programm für Gourmets, für Landsmannschaften und Kulturinteressierte sowie eine zauberhafte Unterhaltung für Kinder unter einen Hut.

Obertshausen – Bei idealen Wetterbedingungen wie gestern ist das erstmals 1983 veranstaltete Fest auf dem Platz vor dem Bürgerhaus und auf der Tempelhofer Straße ein Besuchermagnet.

Menschen, die sich das ganze Jahr nicht sehen, fallen sich vor der Bühne oder an den Buden in die Arme. Politiker betonen die Bedeutung von Europa – gerade jetzt – und die Verbindung mit Kommunen in anderen Regionen des Kontinents. Obertshausen feiert gerade 50 plus ein Jahr Verschwisterung mit Laakirchen in Österreich, aber die Landfrauen kommen wie die jungen Feuerwehrleute aus Meiningen auch ohne ein rundes Jubiläum.

Es ist exakt 14.55 Uhr, als das Team von Thomas Frank am Stand der Thüringer die letzte Bratwurst über die Theke schiebt. Dabei hat die Truppe schon 400 Exemplare des geschätzten Imbisses über die Grenze nach Hessen geschmuggelt, aber der Appetit der Partner scheint unstillbar. Diese Erfahrung machen auch die internationalen Gruppen jedes Jahr aufs Neue.

Die Portugiesen stehen mit ihren knallroten T-Shirts im Rauch ihres Stockfisch-Grills, die Griechen nebenan umgeben ebenfalls weiße Schwaden, darunter liegen allerdings Souvlaki-Spieße. Paella brutzelt bei den Spaniern unter der Alufolie weiter, die Österreicherinnen bereiten ihre teigigen Leckereien hinter der Verkaufshütte zu. Dort arbeiten auch Türken und Kroaten auf Hochtouren, Spanferkel und Lamm brutzeln jedoch am Vereinsheim und werden fertig zerteilt an die Verkaufsstätte gebracht.

Der Magier Gagel lässt auf dem Europafest eine Dame schweben. © m

Mit viel Papier wirbt der Verein Europa-Union für die offensichtlich unverzichtbare Gemeinschaft. Das beschwören auch die Gastgeber, Landrat Oliver Quilling, Bürgermeister Manuel Friedrich und die zahlreichen Repräsentanten von Räten und Parlamenten. Die Klasse mit Schwerpunkt Ernährung und Gastronomie führt nicht nur ein Café im Foyer, sie hat neben mannigfachem Gebäck auch eine symbolträchtige Torte gefertigt.

Die blauen Ballons drumherum, erläutert Abteilungsleiterin Andrea Sartor, stehen für die Gefahren, die von allen Seiten die Europäische Union bedrohen. Lutscher piksen in den Teig und deuten ebenfalls auf Angriffe hin. Oliver Quilling und Manuel Friedrich schneiden das Werk an und siehe da – es mundet! Um den Augenschmaus bereichert ein knappes Dutzend Tanzgruppen das Spektakel. Nicht allein die herrlich bunten Kostüme erfreuen das krisengequälte Herz.

Formationen wie die des heimischen Vereins Megas Alexandros demonstrieren eindrucksvoll, dass es auch für die Gruppierungen und die Kultur eine Zukunft gibt: Kinder und Jugendliche aller Altersklassen, auch Jungs, konzentrieren sich auf die alten Traditionen der Heimat ihrer Familien, begeistern mit großem Eifer ihr Publikum.