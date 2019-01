Crazy-Cats-Sängerin Christine Kehrein verabschiedet sich von der Bühne

Obertshausen – Sie haben die ganze Welt gerockt! Die Crazy Cats pflegten den Rock ‘n’ Roll in seiner schönsten Form auf allen Kontinenten, erhielten immer wieder Auszeichnungen aus der Musikwelt. Von Michael Prochnow

Jetzt hat sich Christine Kehrein, die im Künstlernamen auf das „e“ verzichtet, von der Bühne verabschiedet. Tom Jet macht alleine weiter – gemeinsam blicken die beiden Kultmusiker zurück auf 30 bewegte Jahre.

Thomas Jeutter hat schon lange vorher Musik gemacht. Bei der Ymos AG war er als Maschinenbautechniker beschäftigt, am Wochenende tingelte er mit der Colorado Showband durch die Turnhallen und Bürgerhäuser, in denen damals noch wilde Maskenbälle stiegen. Christin’ aus Hanau-Steinheim war die Stimme bei der Band Sound Track.

Schon mit acht Jahren ging sie mit ihrem Akkordeon und einer Instrumentalgruppe auf Tournee mit 60 Jungs des Hermann-Gesser-Knabenchors und den Regensburger Domspatzen. Dann hat sie bei Muddy Ditsch heimlich mitgesungen, irisch-keltischen Folk-Rock, eigene Texte geschrieben und eine Gesangsausbildung genossen.

Ende 1989 begannen Tom und Christin’ als Duo zu proben. Ein Kollege bei Ymos vermittelte den beiden ihren ersten Auftritt in einem Autohaus, um den neuen Renault Clio „Made in Paradise“ zu präsentieren. Gesucht waren „Adam und Eva“, und Tom meinte, nur lächeln ist langweilig. Also legten sie eine flotte Show mit Live-Musik aus dem Rock’n’Roll-Paradies hin.

Die Nummer sprach sich rum, bald erhielten die Crazy Cats Anfragen von anderen Autohäusern, Banken und Versicherungen, nach der Wende auch aus dem Osten. Den Namen haben sie übrigens mit ihrer ersten Bühnengarderobe in London gefunden. Zu den Kunden von Ted’s Corner zählten auch Bill Haley und Elvis Presley. Die Ozelot-Kostüme wurden Markenzeichen der „Cats“.

„Wichtig sind authentische Auftritte, vom Musik-Mix bis zu den Kostümen“, lautet Toms Credo. „Trotzdem muss das Programm jedermann ansprechen.“ Das tat es. 1991 wurden die Zwei für sechs Wochen in den deutschen Club nach Los Angeles eingeladen, rockten bei Roulade und Rotkohl, in einer Brauerei und vor Fernsehkameras. Und weil die „Cats from Germany“ offiziell nicht arbeiten durften, bekamen sie neben freien Flügen, Kost und Logis ein dickes Mietauto und Taschengeld, begegneten hinter der Bühne Siegfried und Roy. Und jeden Tag saßen mehr Obertshausener am Frühstückstisch – „so startet eine Weltkarriere.“

Ende der 90er nahm sie Walter Braun von einer Agentur aus Bad Ems als Manager unter seine Fittiche. „Die Chemie stimmte, wir konnten uns aufeinander verlassen“. Bis dahin arbeitete Tom noch als selbstständiger Unternehmensberater, die Industriekauffrau und Fremdsprachenkorrespondentin war Chefsekretärin in ihrer Steinheimer Heimat. „Ich stand freitags mit laufendem Motor vor ihrer Firma, um zu Auftritten durch die Republik zu starten“, erinnert er sich. Das Duo musste sich irgendwann entscheiden – und die Wahl fiel auf ein Leben als professionelle Musiker.

Vereinsfeste am Wochenende, Messen, Verbandstagungen, Firmenfeiern und Parteitage unter der Woche: „Es ist so viel los auf dieser Welt“, registrierten die Hessen. Einsam zogen sie mit dem einzigen Wagen auf der Autobahn Spuren in den Schnee von Bayreuth nach Emden. Es folgten Engagements in Berlin, Hamburg und Basel, auf Mallorca, beim Fasching in den Niederlanden und bei Karnevalisten in Köln, die sonst keine auswärtigen Künstler zulassen. Die beiden hatten stets einen Ton- und einen Lichttechniker dabei, oft Leute aus der jeweiligen Region, „das ist unser Qualitätsmerkmal“, betont Tom.

Die Crazy Cats waren das Vorprogramm von Jürgen Drews, Wolfgang Petry und Modern Talking, spielten mit den Zillertalern, Kristina Bach und Wencke Myhre. Manche der Stars ließen sie nur nach der eigenen Vorstellung spielen, weil die Hausener mehr Stimmung verbreiteten als sie selbst. „Dieter Bohlen ist ein völlig unkomplizierter Mensch“, plaudert Tom, Guido Cantz kam zum Aufwärmen in den Tourbus.

„Du nimmst Erfolgserlebnisse mit nach Hause“, resümiert Christin’, auch wenn das Touren natürlich auch anstrengend sei, „wochenlang nur in Hotels und im Kleinbus pennen“, klagt Tom über „Rücken“. Erholsamer war es bei den Aufträgen auf Kreuzfahrt-Schiffen. Für die ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“ wurden sie auch bei Landgängen von Kamerateams begleitet. Sie sahen so Madeira, schipperten von Sydney über die Philippinen nach Indonesien und Vietnam, fuhren von San Francisco nach Mexiko, durch den Panamakanal, in der Ostsee bis St. Petersburg, besuchten Spitzbergen, die Färöer-Inseln und Island.

„Es ist der schönste Job der Welt“, Christin’, die im Frühjahr 60 wird. Beim Konzert vor 10 000 Teilnehmern am Deutschen Wandertag mit Marianne Rosenberg in Detmold hatte sie Herzprobleme und musste ins Krankenhaus gebracht werden. „Ich hab den Anspruch an mich selbst, auf der Bühne 150 Prozent zu geben“, sagt sie. Und das gehe eben jetzt nicht mehr. „Ja, Wehmut ist da“, resümiert die Sängerin. „Man muss demütig sein, dankbar, dass es so geklappt hat.“ Jetzt wird sie als Gast die Konzerte ihres Kompagnons genießen, „und auch mal ein bisschen lästern“, sagt sie und lacht.