Dachstuhlbrand in Obertshausen: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuer mitten in der Nacht

In Obertshausen gerät der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand. Zum Löschen des Feuers rücken insgesamt 120 Feuerwehrleute aus.

Obertshausen – Am frühen Montagmorgen (21. August) brach gegen 0.40 Uhr in einem Wohnhaus in Obertshausen (Landkreis Offenbach) ein Dachstuhlbrand aus, der einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten erforderte. Als diese am Brandort eintrafen, hatten die Flammen bereits den Dachstuhl des Gebäudes erfasst. Eine intensive Rauchentwicklung erschwerte die Situation zusätzlich, so die Polizei.

120 Feuerwehrleute bei Dachstuhlbrand in Obertshausen im Einsatz: Feuer schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehr setzte schweren Atemschutz ein, um das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, begannen aufwendige Nachlöscharbeiten, darunter das Öffnen des Daches, um sicherzustellen, dass keine Glutnester zurückblieben.

+ In der Nacht zu Montag (21. August) brannte ein Dachstuhl in Obertshausen. Die Feuerwehr war im Einsatz. © 5Vision

Bewohner von brennendem Haus in Obertshausen bleiben unverletzt

Alle Bewohner der Reihenhäuser konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Jedoch wurde die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, erheblich beschädigt und als einsturzgefährdet eingestuft. Die benachbarten Wohnungen waren durch Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen worden und sind vorerst nicht bewohnbar.

Laut Polizei blieb die genaue Ursache des Brandes vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Großeinsatz erforderte die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren, darunter Obertshausen, Mühlheim, Rodgau, Hainburg, Dreieich, Heusenstamm und Neu-Isenburg, sowie den Betreuungszug des Landkreises Offenbach. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute und 20 Sanitäter im Einsatz.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

