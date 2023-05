Fest am Bürgerhaus: Europa feiert in Obertshausen

Europafest

+ © p Vertreter teilnehmender Vereine am Europafest warben für die Veranstaltung, die am Sonntag, 4. Juni, rund ums Bürgerhaus stattfindet. © p

Obertshausen feiert Europa und Europa feiert in Obertshausen. Am Sonntag, 4. Juni, ist es endlich wieder soweit: Das Europafest steigt rund um das Bürgerhaus Hausen und bringt die verschiedenen Kulturen zusammen.

Ab 11 Uhr geht es los. Geboten werden kulinarische Köstlichkeiten aus aller Herren Länder sowie ein vielfältiges kulturelles Programm. Für die richtige musikalische Einstimmung sorgt zum Auftakt die Karl-Mayer-Big-Band.

Die offizielle Eröffnung des Festes findet um 13.30 Uhr statt. Daran nehmen neben Landrat Oliver Quilling und Bürgermeister Manuel Friedrich auch Vertreterinnen und Vertreter des Kreisausländerbeirates und des Ausländerbeirates Obertshausen teil. Im Anschluss treten verschiedene Tanzgruppen aus Griechenland, Portugal, Spanien, Kroatien, Türkei und Deutschland auf.

Die Europa-Union, das Europe Direct Relais Rhein-Main, der Kreisausländerbeirat, der Ausländerbeirat Obertshausen sowie das Integrationsbüro informieren an verschiedenen Ständen über das Leben und die Integration in Europa. Das Spiel- und Spaßprogramm kommt dieses Jahr wieder von der Kinder- und Jugendförderung Obertshausen.

Bürgermeister Manuel Friedrich betont, dass gerade in dieser besonderen und schweren Zeit die Verständigung, der Zusammenschluss und die Zusammenarbeit ein Gebot der Stunde seien und der beste Weg, ein Zeichen für ein friedliches und freies Europa zu setzen. „Es ist eine gute Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre Menschen aus anderen Nationen zu begegnen. Wir freuen uns, dass sich auch dieses Jahr so viele Vereine beteiligen und wir ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen können. Begegnungen sind das beste Mittel, um Vorurteile zu überwinden und Gemeinsamkeiten zu entdecken.“

Für Landrat Oliver Quilling steht das Europafest stellvertretend für die Vielfalt und Offenheit des Kreises Offenbach. Quilling: „Wir sind ein internationaler Kreis. Menschen aus rund 170 Nationen leben in den 13 Kommunen. Zudem pflegen der Kreis sowie die Städte und Gemeinden insgesamt rund 50 Partnerschaften mit anderen Städten und Regionen rund um den Globus.“ Diese Internationalität sei ein besonderer Markenkern des Kreises, betont der Landrat, der sich in Zusammenhang mit dem Fest einmal mehr für ein geeintes Europa starkmacht. Die Europäische Union lasse sich eben nicht auf eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft reduzieren, stellt Oliver Quilling klar. Sie sei vielmehr „ein unverzichtbarer Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa.“

Die Organisatoren aus Stadt Obertshausen und dem Kreis Offenbach sind sich einig: „Es ist schön, an einem Tag so viele unterschiedliche und internationale Gäste in Obertshausen zu begrüßen und bei einer guten Mischung von Musik, Kultur und Köstlichkeiten das friedliche Miteinander zu feiern.“

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der Besuch von etwa 50 Gästen aus Obertshausens Partnerstadt Laakirchen (Österreich) anlässlich des 50-jährigen Verschwisterungsjubiläums mit Obertshausen.

Weitere Informationen gibt es beim Kreis Offenbach unter Telefon 06074 81801063 und bei der Stadt Obertshausen unter Telefon 06104 7034111.