Neuer Stadtbrandinspektor in Obertshausen: Das Gegenteil eines Action-Helden

Von: Steffen Gerth

Seit der Grundschule bei der Feuerwehr in Obertshausen: Daniel Weber © gerth

Daniel Weber führt seit Anfang des Jahres als Stadtbrandinspektor die Feuerwehr Obertshausen. Er spricht über aktuelle Herausforderungen und Veränderungen in seinem Beruf.

Obertshausen – Ja, sagt Daniel Weber, nachts könne er gut schlafen. Das klingt banal, doch für einen Feuerwehrmann ist die Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, keine Kleinigkeit. Zumal in diesen Zeiten, da der Klimawandel das Land austrocknen lässt und die Zahl der Brände in Wäldern und auf Wiesen stetig ansteigt. Das spürten auch Weber und seine Wehrleute nicht nur am 6. Juli, als wenige Meter von der Wache entfernt an der A3 ein Feld großflächig in Flammen stand.

Seit Anfang des Jahres ist Weber Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Obertshausen. Mit zehn Jahren war er in die Jugendfeuerwehr eingetreten, mit 17 ging es weiter in die Nachwuchsabteilung – heute ist er 33 Jahre alt, hat Frau und Sohn (drei Jahre) und führt die 80 Wehrleute der Stadt, wovon nur sechs Hauptamtliche sind. Der große Rest löscht, rettet und birgt im Ehrenamt. Wie Weber, der als Servicetechniker in Heusenstamm bei der Firma Dematic arbeitet.

In diesem Jahr hatte die Obertshausener Wehr bis zum Stichtag 14. Juli 149 Einsätze, 2022 waren es insgesamt 350. Dabei ging es nicht nur um Brände, denn die Obertshausener Mannschaft ist auch für den A3-Abschnitt von Hanau bis zum Offenbacher Kreuz zuständig. Ein Viertel der Einätze voriges Jahr fand dort statt.

Dass sich seine Arbeit verändert hat, hat Weber schon bemerkt: „Seit zwei Jahren haben wir mehr Wald- und Buschbrände“, sagt er. Nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern auch in der Region. „Wir werden von überall angefordert.“

Die Feuerwehren sind auf Kooperationen mehr denn je angewiesen, denn es wird immer schwieriger, die sogenannte Tagesalarmbereitschaft aufrechtzuerhalten. Heißt: Die Wehren Hessens müssen per Gesetz innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein. Doch einerseits verliert der ländliche Raum seit Jahren Einwohner, also auch potenzielle Feuerwehrleute. Und viele, die noch dort wohnen, arbeiten tagsüber weit entfernt und haben es daher schwer, als Feuerwehrmann schnell vor Ort zu sein.

Dank der sechs Hauptamtlichen ist die Obertshausener Wehr noch agil genug, „das reicht für kleinere Einsätze“, sagt Weber. Und wenn er auch mit muss, kann er sich auf seinen kooperativen Arbeitgeber verlassen. Offenbar ist das nicht überall der Fall.

Daniel Weber darf man sich nicht als kernigen Action-Helden vorstellen, wie man sie aus TV-Serien oder Kinofilmen über Feuerwehren kennt. Stattdessen spricht hier ein leiser Mann, der trotz seiner jungen Jahre konzentrierte Souveränität ausstrahlt. Aber Weber ist ja schon lange dabei und hat auch Schlimmes erlebt. Wie etwa an dem frühen Julimorgen im Jahr 2015 bei einem Unfall auf der A3 bei Obertshausen. Ein Lastwagen war damals ungebremst in die gesicherte Unfallstelle gerast und hatte einen Löschzug und einen Rettungswagen von der Fahrbahn geschleudert sowie ein Polizeiauto gerammt. Ein verletzter Feuerwehrmann musste von seinen Kollegen mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

Vor der Häufung von Bränden hat Weber keine Angst. „Wir haben im Kreis Offenbach einen guten Waldbrandeinsatzplan.“ Sicher, Berufsfeuerwehren überall wären gut, nicht nur verpflichtend in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern. „Aber wer soll das bezahlen?“

Solche Überlegungen sind eben eine Folge des Klimawandels. Genauso wie die Frage: Gibt es noch genug Löschwasser? „Ja“, versichert Weber. Die Feuerwehr Obertshausen ist ans öffentliche Trinkwassersystem angeschlossen, das Aufstauen von Flüssen und Bächen wäre auch möglich – und in der größten Not wird Wasser aus dem Freizeitbad Monte Mare abgepumpt. So wie in Butzbach vorige Woche, als Löschwasser aus einem Freibad entnommen wurde.

Damit so etwas nicht öfter vorkommt, hat Weber zwei Bitten an die Bevölkerung: „Nicht im Wald rauchen, keine Lagerfeuer machen.“ Es geht ja auch um den Nachtschlaf von Obertshausens oberstem Feuerwehrmann. (Steffen Gerth)