Obertshausen: Projekt Lichtkirche lässt St. Pius zu einem Kunstwerk werden

Von: Theresa Ricke

Während der Lichtkirche wird St. Pius auch nach außen buntes und nicht nur gelbes Licht ausstrahlen. © Ricke, Theresa

Der Dunkelheit zum Trotz wird St. Pius von etwa 50 LED-Strahlern beleuchtet. Das Projekt Lichtkirche wird von der Stadt und einer Firma aus Obertshausen unterstützt.

Obertshausen – Hinter dem Altar wirft ein Beamer wenige Sätze an die Wand der St.-Pius-Kirche. Die weiße Schrift trifft auf einen dunklen Hintergrund. Am Dienstagabend fehlt der Hauptakteur des Projekts Lichtkirche noch: Die Lichtinstallation wird gerade aufgebaut. Wenn alles fertig ist, können sich die Besucherinnen und Besucher von dem „modernen abstrakten Kunstwerk“, wie es Veranstaltungstechniker Ralf Ott beschreibt, fesseln lassen.

Zum zweiten Mal erstrahlt der Innenraum von St. Pius in ganz neuem Licht. Schon beim ersten Mal vor zwei Jahren ist Ralf Ott dabei gewesen. Das Projekt ist damals von Pfarrer Christoph Schneider angeregt worden. Etwa 50 LED-Strahler verteilt Ott mit seinem Kollegen Daniel Fuchs und zwei Helfern. Das Equipment stellen die Stadt Obertshausen und die Firma FOX Eventtechnik.

Seit 14 Uhr ist das Team mit der Installation beschäftigt. Bevor vom Boden bis zur Decke alles in bunte Lichter getaucht werden kann, stehen Boxen mit zahlreichen Kabeln und Gerätschaften im Kirchenraum. „Bis 19 Uhr dauert der Aufbau. Danach wird es noch einmal zwei bis drei Stunden brauchen, die Programmierung abzuschließen“, sagt Ott. Denn alle Strahler sind aufeinander abgestimmt, um eine perfekte Atmosphäre zu erzeugen.

Lichtkirche in Obertshausen: Spielraum für eigene Interpretation

„St. Pius ist für dieses Projekt sehr gut geeignet, weil wir hier viel Fläche zum Bespielen haben“, sagt Ott. Die Lichtkirche soll eine „Raum-Licht-Erfahrung“ sein. Die normale Beleuchtung wird abgeschaltet, sodass die Installation wirken kann. Dadurch werde Platz geschaffen für eigene Interpretation, Wahrnehmung, Gefühle und Gedanken. „Es ist ein Kommen und Gehen. Jeder bestimmt selbst, wie lange er oder sie bleiben möchte“, sagt Ott. Es gehe bei dem Projekt darum, Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen.

Bevor es losgehen kann, müssen alle LED-Strahler am richtigen Platz montiert werden. © Ricke, Theresa

In der Lichtkirche soll der Alltag einmal vergessen werden, positive Gedanken sollen zugelassen werden und negative für diese Zeit zur Seite geschoben werden. Anstelle der Negativität soll das Licht treten. Durch die Installation sollen das Herz und die Seele „ein wenig mit Licht und Wärme“ verwöhnt und erfüllt werden, erhoffen sich die Veranstalter.

Licht und Musik: St. Pius in Obertshausen wird zur Kulisse für vielseitige Installation

Dabei sei der Besucher auch ganz frei darin, was er von dem Projekt mitnehmen möchte: Es ist möglich, sich auf die Lichter zu konzentrieren und die optischen Eindrücke mitzunehmen. Doch gleichzeitig läuft auch der Beamer, der vier kurze Geschichten an die Wand wirft. Sie laden zum Nachdenken und Meditieren ein. Das funktioniert sogar schon ohne die spezielle Beleuchtung, während die Techniker sich noch über das weitere Vorgehen besprechen. Es lohnt sich, die gesamte Präsentation zu verfolgen, denn am Schluss ergibt sich eine neue Sicht auf das Gelesene.

Außer den kurzen Absprachen der Techniker ist noch kaum ein Geräusch in der Kirche zu hören. Auch das wird sich ändern an den Abenden, an denen die Lichtkirche geöffnet ist. Die projizierte Geschichte wird untermalt von Klängen des Obertshausener Komponisten Rainer Michel, der neben Orchesterwerken und Kammermusik für sein eigenes Korridor Ensemble schon viele Filmmusiken für Spiel- und Kinofilme – zum Beispiel für „Nach fünf im Urwald“ oder verschiedene „Tatort“-Krimis – komponiert hat.

Die Lichtkirche

ist noch am heutigen Donnerstag und am Freitag, 20. Januar, von 19 bis 21.30 Uhr in der St.-Pius-Kirche in Hausen geöffnet. Am Freitag ab 18.30 Uhr wird ein Lichtergottesdienst gefeiert. Der Eintritt ist frei.