„Beste Idee meines Lebens“: Obertshäuser Pfarrer seit 40 Jahren im Amt

Von: Michael Prochnow

Feiert morgen sein 40-jähriges Priesterjubiläum: Pfarrer Norbert Hofmann vor dem Caranvanca-Kreuz. © prochnow

Ein Leben für Obertshausen: Norbert Hofmann, Pfarrer von Herz Jesu und St. Thomas Morus, feiert 40. Dienstjubiläum - und will weiter Optimismus ausstrahlen.

Obertshausen – Am 18. Juni 1983 geweiht im Hohen Dom zu Mainz, Kaplan-Stellen in Budenheim bei Mainz und Münster bei Dieburg bekleidet, seit dem 1. Advent 1987 Pfarrer von Herz Jesu und St. Thomas Morus in Obertshausen. Die Fakten sind rasch notiert. Was den Seelsorger Norbert Hofmann ausmacht und wie er Menschen bewegt, das ergreift sein Gegenüber in Gespräch und Gottesdienst. Sicher auch morgen beim Dankamt am Sonntag zum 40. Priesterjubiläum in der Basilika an der Bahnhofstraße.

Wie Obertshäuser Pfarrer den Glauben entdeckt hat

Wie viele Mitbrüder begann der Jubilar seine Karriere in der Kirche als Messdiener. Als bedeutsam für seine Berufung stuft er noch eine andere Erfahrung ein: „Wir haben Kirche, den katholischen Glauben, im Elternhaus lieben gelernt.“ Der Vater war lange Küster in der Viernheimer St. Marienkirche, die Mutter stand ihm auch in der Sakristei zur Seite.

„Wir vier Kinder erlebten sehr bewusst die Bräuche zu Weihnachten, Ostern und bei vielen Prozessionen,“ schwelgt Hofmann strahlend in Erinnerungen und plaudert von der Zeit als Kaplan, als er noch Traktor gefahren ist, auf dem Feld der Eltern tatkräftig geholfen hat.

„Für diese Erfahrungen, das Erdverbundene, bin ich meinen Eltern unendlich dankbar“, erklärt er seine Glaubensfreude und verteidigt Volkskirche und Volksfrömmigkeit. „Es ist wichtiger denn je, dass unser Glaube nicht zu einer Elitekirche wird“, Jesus sei schließlich für alle da.

Eine Spanierin als Lieblingsheilige

„In Christus mein Vertrauen, in seiner Nachfolge meine Freude“, lautet sein Primizspruch, ein Zitat der ersten Kirchenlehrerin im 16. Jahrhundert, Teresa von Avila, die er als „eine meiner Lieblingsheiligen“ verehrt.

Sie führt nach Spanien und nach Caravaca de la Cruz. Bei den Fiestas in der Heiligen Stadt spüre er stets die „unbeschreibliche Glaubens- und Lebensfreude, die man dort in allen Generationen findet, und eine unglaubliche Herzlichkeit“. Die begegnete ihm jetzt nach der vierjährigen Corona-Pause erneut: „Es gibt keine Distanz, ich bin sofort integriert“, mehr noch, „ich bin sofort daheim in der ganzen Stadt“.

Enge Kontakte pflegt Hofmann dort zu Stadtregierung und zur Bruderschaft vom Wahren Kreuz, zu Pilgerchor und der Pferdegruppe Jupiter. „Ich bin auch ein spanischer Priester“, schwärmt er von der Freundschaft mit dem Bischof von Cartagena und dem Ortspfarrer.

Auf dem Platz vor dem St. Thomas-Gotteshaus, das er mit der Blutreliquie des heiliggesprochenen Papstes Johannes Paul II. zur Pilgerkirche erhoben hat, ließ der Theologe das größte doppelarmige Caravaca-Kreuz außerhalb Spaniens errichten. Im Pfarrhaus bilden Geschenke aus der Heiligen Stadt schon eine kleine Ausstellung, deren Exponate der Hausherr stolz erläutert.

„Kirche muss mehr Optimismus für das tägliche Leben ausstrahlen“

Jetzt hofft er, dass die enge Verbindung auf kirchlicher Ebene auch bald in eine kommunale mündet. Das Parlament in Caravaca habe einen Antrag auf eine Städtepartnerschaft gestellt – in den Augen von Pfarrer Hofmann eine enorme Ehre für die „liebenswerte Kleinstadt“. Das Ansinnen aus dem Süden ist seit fünf Jahren unbeantwortet.

„Kirche muss Glaubensfreude, mehr Optimismus für das tägliche Leben ausstrahlen“, lautet der Wunsch des Geweihten. Ganz wichtig sind ihm die 1500 Hausbesuche, die er im Jahr macht, vier am Tag! „Wir gewinnen jede Woche einen neuen Helfer“, sieht Hofmann gar ein neues Interesse an Glaube und Gemeinde in Obertshausen. Um Jugend, Kirchenchor, Kolpingfamilie und andere Gruppierungen sowie die pfarrlichen Immobilien unterhalten zu können, hat er frühzeitig eine eigene Stiftung gegründet. Eine weitere, die Johannes-vom-Kreuz-Stiftung, ermöglicht jungen Leuten aus Caravaca, Praktikum oder Ausbildung in Obertshausen zu absolvieren.

„Die beste Idee meines Lebens war, Priester zu werden“, unterstreicht der 66-Jährige. „Und die zweitbeste, nach Obertshausen zu gehen!“ (von Michael Prochnow)