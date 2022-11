Vor Weihnachten läuft das Paketzentrum in Obertshausen auf Hochtouren

Von: Theresa Ricke

Wenn zwei Barcodes auf einem Päckchen sind, kommt die Maschine nicht mehr weiter. Dann sind die Mitarbeiter in der Nachsortierung gefragt. © Theresa Ricke

Mit einer neuen Chefin startet das Paketzentrum in Obertshausen in den „Starkverkehr“ zu Weihnachten. Die 29-Jährige hat die Verantwortung für durchschnittlich 700 Mitarbeiter gleichzeitig in der Halle.

Obertshausen – Früher war für Paket- und Briefzentren das Wetter die große Unbekannte – nun ist es die Entwicklung der Corona-Pandemie. Um zu verhindern, dass zu viele Mitarbeiter gleichzeitig ausfallen, gilt im Paketzentrum in Obertshausen nun wieder Maskenpflicht, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. „Wir haben hier auch ein tägliches Testangebot“, sagt Michelle Rieger, die seit Juli das Zentrum leitet. Auch geimpft wird weiterhin.

Denn nun beginnt langsam der „Starkverkehr“. So nennen sie im Paketzentrum den Betrieb rund um die Weihnachtszeit. Noch ist es – zumindest am Nachmittag – nicht besonders hektisch in der u-förmigen Halle, die eine Fläche von 37 000 Quadratmetern hat. Obertshausen gehört neben Bochum und Berlin zu den drei größten Paketzentren Deutschlands. Als es 2016 eröffnet wurde, hat es neue Maßstäbe gesetzt. Es ist ein Prototyp 50K-Paketzentrum. Das heißt, dass in der Theorie 50 000 Sendungen pro Stunde bearbeitet werden können. In der Praxis ist das noch nicht möglich, gibt die 29-jährige Rieger zu. Sie ist die jüngste Frau, die bei der Deutschen Post ein Paketzentrum leitet und auch die einzige Frau, die eines dieser Größenordnung zu verantworten hat.

Paketzentrum in Obertshausen: Techniker sind mit Rollern unterwegs

Eine große Verantwortung, der Rieger mit viel Kontakt zu den Mitarbeitern entgegentritt. Ein reibungsloser Ablauf ist besonders wichtig für den Koloss mit bis zu 900 Mitarbeitern aus über 70 verschiedenen Nationen. Durchschnittlich sind 700 Menschen an der Arbeit. 60 der 900 Angestellten sind Techniker, die auf Rollern oder Fahrrädern die weiten Wege in der Halle möglichst schnell zurücklegen, wenn es irgendwo hakt. „Ein Nothalt, bei dem alles still steht, wird in fünf bis zehn Minuten behoben“, sagt Rieger. Doch dann dauert es auch noch, bis die gesamte Maschinerie wieder anläuft. Eine Stunde Stillstand im Paketzentrum würde einen Rückstau von 37 000 Sendungen bedeuten. In diesem Fall würde man auf das gute Netzwerk im Rhein-Main Gebiet zurückgreifen, sagt Rieger: „Dann würden wir Sendungen abgeben, etwa an Rodgau.“

Doch das wäre die Ausnahmesituation. Wer die Halle über das Bürogebäude betritt – mit Warnweste und Sicherheitsschuhen – wird von einem Surren wie von einem riesigen Schwarm wilder Insekten empfangen. Überall laufen Rollbänder entlang, die auch zu versteckten magischen Orten führen könnten, in Wirklichkeit aber dafür sorgen, dass jedes Paket dahin gelangt, wo es hin soll.

Paketzentrum in Obertshausen: Neue Technologien werden hier getestet

Und auch die zahlreichen Rutschen, die sich aneinander reihen, führen nicht zu lautem und fröhlichen Kinderlachen, sondern befördern stille braune Päckchen. Dass sie an ihr Ziel kommen, dazu tragen auch mehr als drei Tunnel bei, die die Pakete von sechs Seiten abscannen und so mit Sicherheit den richtigen Barcode finden und lesen können. Das sind Technologien, die in Obertshausen als Prototyp zuerst getestet werden. Manche bewähren sich, andere müssen geändert oder verworfen werden.

Rotes Licht am Ende des Tunnels: Mit einem sechsseitigen Scanner werden im Paketzentrum alle Sendung abgeleuchtet. Eine Technik, die zuerst in Obertshausen zum Einsatz kam. FotoS Ricke © Theresa Ricke

Problematisch wird es, wenn die Maschine zwei Barcodes auf einer Sendung findet. Dann kann sie nicht entscheiden, wo das Paket hingeschickt werden muss. Also ist der Mensch gefragt. Der Tipp der Zentrumsleiterin lautet daher, am besten bei Retouren alte Barcodes komplett entfernen.

Paketzentrum in Obertshausen: Neue Chefin rät zu frühem Bestellen der Weihnachtsgeschenke

Dass Weihnachtsgeschenke wegen Lieferengpässen schon früher bestellt werden, kann Rieger nicht erkennen. Doch damit alles stressfrei unterm Weihnachtsbaum ankommt, rät sie, die Geschenke möglichst früh zu verschicken. Im vergangenen Jahr war der arbeitsreichste Tag der 21. Dezember. Da sind 703 000 Sendungen in Obertshausen übers Band gegangen. Auch in diesem Jahr wird der Höhepunkt des Weihnachtsverkehrs für den 21. erwartet. Deshalb wird es ab der nächsten Woche eine dritte Schicht geben. Die drei Schichten gehen dann von 8.30 Uhr bis 7.15 Uhr am Folgetag.

