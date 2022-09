Stimmen zum neuen Sozialzentrum Obertshausen - Name für Lebensmittelausgabe gesucht

Von: Stefan Ruhl

Teilen

Das neue Sozialzentrum in der Friedensstraße bündelt verschiedene Hilfsangebote unter einem Dach. Auch eine neue Lebensmittelausgabe ist dort vorgesehen, für die noch ein Name gesucht wird. © ruhl

Das neue Sozialzentrum in Obertshausen nimmt immer mehr den Betrieb auf. Für die Lebensmittelausgabe wird ein Name gesucht. Wir haben uns bei den Menschen umgehört.

Obertshausen – Mit dem neuen Sozialzentrum in der Friedensstraße 26 wurde für sozial benachteiligte Menschen eine Anlaufstelle geschaffen, wo sie über ihre Probleme und Sorgen sprechen können und ihnen beratend zur Seiten gestanden wird. Zum Angebot gehört künftig auch wieder eine Lebensmittelausgabe, für die ein neuer Name gesucht wird.

Die frühere „Oase“, eine von den katholischen Pfarrgemeinden Herz Jesu und Thomas Morus getragene Einrichtung, die Bedürftige unter anderem mit günstigen Lebensmitteln versorgte, hat bald einen Nachfolger. In dem neuen Sozialzentrum vereinen aber auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hausen und die AWO Obertshausen ihre Angebote. Die Kleiderstube des DRK hat bereits geöffnet. Ein Interkulturelles Café soll demnächst eröffnen.

Das DRK Hausen ruft die Menschen dazu auf, ihnen Namensvorschläge für die neue Lebensmittelausgabe zukommen zu lassen. Einige Vorschläge wie „Oase 2.0“ oder „Lebensmittel & mehr“ gibt es bereits. Unsere Redaktion hat sich bei den Einwohnern umgehört, was sie vom neuen Sozialzentrum halten und ob ihnen vielleicht ein Name für die dortige Lebensmittelausgabe einfällt.

Stimmen zum neuen Sozialzentrum Obertshausen: Wichtig für bedürftige Menschen

Christl Amerschläger arbeitet ehrenamtlich in einer Sozialeinrichtung in Obertshausen und weiß, wie wichtig solche Orte für sozialschwache Menschen sind. „Wir kümmern uns vor allem um ältere Menschen, die an uns vermittelt werden und Beratung in sozialen Fragen benötigen“, sagt Christl Amerschläger. Einen richtigen Namen für das neue Sozialzentrum oder die Lebensmittelausgabe falle ihr nicht ein, sie würde die aktuellen Namen einfach beibehalten.

Ähnlich sieht das auch Frau Francis, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Nach ihrer Auffassung sind soziale Angebote in Obertshausen dringend notwendig. „Ich hoffe, dass es zwischen den Einrichtungen im Sozialzentrum eine gute Kommunikation gibt und dass auch mit Externen ausreichend kommuniziert wird, sodass man die Angebote zielgerecht und nach Notwendigkeit einsetzen kann“, sagt sie. Ein Name für die Lebensmittelausgabe falle ihr spontan aber nicht ein.

Stimmen zum neuen Sozialzentrum Obertshausen: Vor allem die Lebensmittelausgabe fehlt

Jaroslaw Kwol aus Nieder-Roden hat lange Zeit in Obertshausen gelebt und kennt die Stadt sehr gut. Für ihn ist das neue Sozialzentrum eine Bereicherung. „Leider gibt es seit langer Zeit keine Lebensmittelausgabe mehr, durch das neue Sozialzentrum wird diese Lücke endlich geschlossen und bedürftige Menschen können sich nun auch direkt vor Ort mit dem Nötigsten versorgen“, sagt der gebürtige Obertshausener.

Zusammengelegt mit anderen Beratungsstellen sei dies ein Ort der Hilfsbereitschaft. Und genau so würde er die Einrichtung auch nennen: „Haus der Hilfsbereitschaft“.

Stimmen zum neuen Sozialzentrum Obertshausen: „Haus der Begegnung“ würde passen

Frau Ott, die ebenfalls ihren Vornamen nicht nennen möchte, hat eine gemischte Meinung zur Thematik. Sie findet es auf der einen Seite gut, dass eine gebündelte Sozialhilfeeinrichtung entstehen soll, ist aber auf der anderen Seite der Auffassung, dass es schon genug soziale Zentren in der Stadt gebe, die Bedürftige nutzen könnten.

Das neue Zentrum würde sie „Haus der Begegnung“ nennen. Und für die Lebensmittelausgabe würde „Lebensmittel-Insel“ als Name gut passen, findet sie. Eine abschließende Meinung zu dem Sozialzentrum habe sie nicht. „Dafür habe ich zu wenig Einblick und Hintergrundwissen.“ (Stefan Ruhl)