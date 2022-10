Die Naturfreunde Obertshausen blicken auf 50 bewegte Jahre zurück

Sorgt für heitere Stimmung: Kelterer Jörg Stier (stehend) aus Maintal wirbt auch beim Vorsitzenden der Naturfreunde Obertshausen, Martin Stark (rechts), für Apfelwein als Kurmittel. © m

Mit ihren 50 Jahren ist die Ortsgruppe Obertshausen der Naturfreunde die jüngste von acht im Kreis Offenbach. Doch auch sie blickt auf bewegte Zeiten zurück. Daran erinnern Mitglieder und Gäste bei einer geselligen Feier im Bürgerhaus.

Obertshausen – Der „Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur“ macht seinem Namen alle Ehre. Die Angebote reichen vom Gesundheitswandern zum Entschleunigen bis zum Müllsammeln unter dem Motto „einfach bücken“, von der Fahrradtour bis zum Städtetrip. Demnächst stehen Reisen nach Wiesbaden, ins Jüdische Museum in Frankfurt und ins Zentrum der Weltraumsicherheit in Darmstadt an. Der Dom in Mainz ist den Naturfreunden ebenfalls einen Ausflug wert.

Die Mehrtagesfahrten, die von Marita Swoboda ausgearbeitet und geleitet werden, erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit. „Das breit gefächerte Programm bietet Erlebnisse abseits der touristischen Pfade und führt zu ganz besonderen Zielen“, versprechen die Organisatoren.

Der Ortsverband strebt zudem wieder eine lebendige Kinder- und Jugendarbeit an. Bei der bislang letzten Auflage der Nachwuchsorganisation ist auch Obertshausens Bürgermeister Manuel Friedrich mit dabei. Er übernimmt später Verantwortung als Zweiter Vorsitzender. Derzeit hat Elke Speer dieses Amt inne.

Der aktuelle Vorsitzende Martin Stark habe sich 2013 der Idee angeschlossen, weiß der Rathauschef, Stadtrat Helmut Hiepe ist einst als 100. Mitglied eingetreten. „Das Ehrenamt geht in die städtische Infrastruktur über“, würdigt Friedrich das Gemeinschaftliche. Auch dass die Abteilung „Einfach bücken“ Stiftungsgeld in Mülleimer und in die Prävention steckte, lobt der Bürgermeister. Es gelte, „Tradition zu bewahren, aber auch neue Wege zu gehen“.

Landrat Oliver Quilling dankt der Ortsgruppe für ihr Engagement: „Es ist wichtig, dort wo viele Menschen leben, für gesellschaftliche Angebote zu sorgen, Kontakte zu pflegen, was in Corona-Zeiten schwierig war, als Behörden viel verbieten mussten.“ Angesichts dieser Erfahrungen sei es für die Zukunft bedeutsam, ein besseres Miteinander zu pflegen und aufeinander zu achten. „Die Naturfreunde und ihre Geschichte, der Geist, den sie leben, ihr sozialer Einsatz“ seien auf diese Aufgaben ausgerichtet.

„Wir freuen uns, dass in Obertshausen ein so lebhaftes Angebot läuft“, lobt die stellvertretende Landesvorsitzende Sabine Schröder. Die 50-jährige Gemeinschaft sei „eine der wenigen jungen“, in Kassel und Frankfurt schließen sich schon 1911 Naturfreunde zusammen.

Die politisch-kulturelle Bewegung kämpfe „für soziale Gerechtigkeit, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, internationale Begegnungen und Erholungsangebote“, dafür wünschte der Gast „Menschen, die im Verein diese Ziele verwirklichen, mit Leben erfüllen“.

Für den „Apfelwein als Kurmittel“ wirbt derweil der Maintaler Kelterer Jörg Stier. Das „Stöffche’“ bringe eine „Verbesserung der Gehirnstruktur, ein Antibakterizit und fördert Kontakte“, zählte der Kurator des Gerippten-Museums die Vorteile des Äpplers auf. (Von Michael Prochnow)