Die Tänzerinnen des TV Hausen räumen bei den Hessenmeisterschaften ab

Verteidigten erfolgreich ihre Hessentitel: Die Unlimited Kids des TV Hausen siegten in den Disziplinen Modern und Charaktertanz. © Privat

Die Tanzsportabteilung des TV Hausen kehrte mit insgesamt fünf Meistertiteln, vier Vizemeisterschaften und weiteren herausragenden Platzierungen von der Hessenmeisterschaft in Münster zurück.

Obertshausen - Zuerst sicherte sich Joelina Schleichardt mit einer tollen Darbietung den Titel im Schüler Schau-Solo. Ebenfalls Gold gab es für die Unlimited Kids. Sie verteidigten mit einer mitreißenden Choreographie ihren letztjährigen Erfolg in den Disziplinen Modern und Charaktertanz und wurden zum zweiten Mal in Folge zweifache hessische Meisterinnen.

Hanna Franc und Ina Kussmaul standen diesen Erfolgen in nichts nach und holten im Schüler Schau-Duo mit einer herausragenden Leistung die Goldmedaille.

Zum Abschluss des ersten Wettkampftages ertanzte sich dann noch die TV-Tanzgruppe in der Hauptklasse mit einem überzeugenden Auftritt zwei Mal den zweiten Platz in den Disziplinen Modern und Charakter. „Dies ist umso bemerkenswerter, als die Gruppe einen krankheitsbedingten Ausfall hinnehmen musste und gezwungen war, in einer kurzfristig veränderten Aufstellung zu tanzen. Hier geht ein großes Dankeschön an die Stadt Obertshausen, die es uns ermöglicht hat, kurzfristig in der Halle der Fröbelschule ein Sondertraining durchzuführen“, erklärt Sonja Rausch-Spahn, Abteilungsleiterin der Tanzsportabteilung. Einen Achtungserfolg erreichten die Unlimited Dance Kids mit ihrem sechsten Platz.

Der zweite Wettkampftag wurde gekrönt von einem weiteren Meistertitel. Den holten die Unlimited Teens mit einem überzeugenden Auftritt im Charaktertanz. In der Modern-Konkurrenz erreichten sie Platz zwei.

Ebenfalls einen hervorragenden Platz zwei ertanzte sich Elena Schirholz mit ihrem umjubelten Auftritt in der Solo-Jugendklasse. Außerdem gelang den Unlimited Dance Teens ein toller siebter Platz im Charaktertanz. „Beide Wettkampftage waren für alle Beteiligten wahnsinnig anstrengend, aber auch ein voller Erfolg. Jetzt heißt es kurz durchatmen und dann direkt ins Training für die deutschen Meisterschaften starten“, schaut Rausch-Spahn voraus. Auch TV-Präsidentin Heike Lehnert gehörte zu den Fans vor Ort, feuerte lautstark mit an und meinte im Anschluss: „Es ist sehr beeindruckend, was da so alles vertanzt wird, mit welchem enormen Aufwand so ein Event ausgerichtet wird und mit welcher Begeisterung alle Tänzerinnen und ihre Trainerinnen auf und neben der Bühne stehen.“ did