Säcke oder Gelbe Tonne

Obertshausen - Eine Gelbe Tonne an Stelle der filigranen Säcke. Das wünschen sich viele Bürger und das Thema löst in regelmäßigen Abständen Diskussionen aus. Von Thomas Holzamer

Zu leicht, nicht standfest und vor allem viel zu dünn – regelmäßig sorgen die gelben Säcke auch in Obertshausen für Unmut. Ein kleine Böe, und die Säcke, die in der Regel mit leichtem Material gefüllt sind und dem Wind eine gute Angriffsfläche bieten, werden vor der Abholung über die Straße gefegt. Größtes Problem und immer wieder Grund zur Beschwerde ist jedoch die Materialstärke der Säcke. Diese sind so dünn, dass sie nicht selten bereits beim Füllen von der Ecke einer Milchtüte oder ähnlichem aufgeschlitzt werden. Dann muss ein zweiter Sack her, um den Inhalt des ersten beisammen zu halten. Die Folge: Es wird mehr Müll produziert, der das eventuell an der Materialstärke der einzelnen Säcke eingesparte Material relativiert.

Wenig hat die dünne Plastikfolie der gelben Säcke auch Tieren entgegenzusetzen, die – angelockt durch den Duft von Lebensmittelresten in den Verpackungen – auf eine leckere Mahlzeit hoffen und auf der Suche nach dieser die filigrane Plastikhaut zerfetzen. Unabhängig von der Ursache, bleibt das Ergebnis jedoch stets das gleiche – der Verpackungsmüll aus dem Sack landet im Hof, auf der Straße oder auf dem Gehweg. Und nicht selten bleiben einzelne Teil dort auch liegen, bis sie der Wind davonträgt.

Die richtige Lösung wäre für viele die Einführung einer gelben Tonne. Die bliebe aufrecht stehen, reißt nicht und hält auch unerwünschtes Getier wie Ratten, Marder und streunende Katzen fern, so die Hoffnung vieler Plastiksack-Geplagter. Doch die Einführung einer gelben Tonne an Stelle der Säcke ist nicht für jeden die ideale Wahl. So lassen sich die Säcke flexibler lagern und sind manchem Hausherr daher lieber, als zur Papier-, Restmüll- und Biotonne noch Platz für einen vierten Behälter schaffen zu müssen.

Und auch die Entsorger bevorzugen die dünnen Säcke, wie Philipp Saar, Sprecher der Firma Belland-Vision, erläutert. Das fränkische Unternehmen mit Sitz in Pegnitz ist seit Jahresanfang bis 2019 vom Kreis Offenbach mit der Entsorgung des Verpackungsmülls betraut. Die Abholung übernimmt die Firma Remondis.

Die transparenten Säcke ermöglichen deren Mitarbeitern den direkten Blick auf den Verpackungsmüll. Säcke mit Inhalten, die dort nicht hinein gehören, sind so auf einen Blick zu erkennen und werden nicht mitgenommen. Zu diesen Fehlwürfen, wie sie in Fachsprache heißen, zählt beispielsweise Restmüll. In einer Tonne sei dieser meist nicht zu erkennen und sorge später für Probleme bei der Verwertung. Darüber hinaus gestaltet sich auch die Umstellung nicht ganz einfach, da neben der Anschaffung der Tonnen auch andere Fahrzeuge für deren Leerung benötigt werden, so Philipp Saar.