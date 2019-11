Neue Rettungswache an der Badstraße offiziell eingeweiht

424 m², drei Rettungswagen und ein Team, auf das in jeder Situation Verlass ist – nun ist die neue Rettungswache an der Badstraße auch offiziell eingeweiht.

Obertshausen – Dort hat sich das Team des kreiseigenen Rettungsdienstes kurz nach der Fertigstellung eingerichtet und fährt seit rund sieben Wochen von dort aus seine Einsätze, wie Kreisbrandinspektor Ralf Ackermann gestern erläutert.

Seit rund sieben Wochen fahren die Retter von ihrer neuen Basis aus zu Einsätzen in Mühlheim, Obertshausen und Heusenstamm – inzwischen bereits etwa 600 Mal. Und die Zahl steige stetig, berichtet Landrat Oliver Quilling. „In diesem Jahr sind wir hier in Obertshausen schon bei rund 3600 gefahrenen Einsätzen“, zählt er auf. Damit werde bis Jahresende die Zahl von rund 4000 Einsätzen aus dem Vorjahr wohl übertroffen werden. „Daran sieht man, dass die Anforderungen an unsere Rettungsdienste wachsen“. Das liege nicht zuletzt auch an der Dynamik und dem Wachstum der ganzen Region.

Umso wichtiger sei daher auch, dass sich das Team in den neuen Räumlichkeiten wohlfühlen könne, findet auch Bürgermeister Roger Winter. „Sie sind ja schließlich die meiste Zeit hier.“ „Für uns als Stadt war wichtig, dass der Standort bei uns bleibt“, betont Obertshausens Rathauschef. Auch wenn es freilich nicht immer ganz ohne Einschränkungen gehe. „Jeder will zwar die Sicherheit, wenn etwas passiert, aber halt nicht direkt nebenan“, erläutert er. Das Grundstück ist Eigentum der Stadt, die es für den Bau der Wache an den Kreis verpachtet hat.

Obertshausen: Provisorium findet sein Ende

Mit dem Bezug des neuen Standorts finde nun auch das für beide Seiten nicht immer einfache Provisorium auf dem Betriebsgelände der Maingau Energie GmbH sein Ende (wir berichteten). „Apropos Provisorium, das waren immerhin sechs Jahre“, erinnert der Landrat und äußert gleichzeitig seinen Dank für diese Möglichkeit. Die sei schließlich auch für das Unternehmen mit einigen Einschränkungen verbunden gewesen.

+ Rund 600 Einsätze sind die Rettungsteams vom neuen Standort an der Badstraße aus bereits gefahren. © Fotos: Holzamer

Rund ein Jahr hat es von der Erteilung der Baugenehmigung bis zum Einzug gedauert. Möglich gemacht hat dies der Bau in Holzständerweise, dessen Gesamtkosten der Kreis mit rund 970 000 Euro beziffert. In der Fahrzeughalle des L-förmigen Baus finden drei Rettungswagen Platz. Der angrenzende Funktionsbereich bietet den Rettungsteams – je Schicht bis zu sechs Personen – neben Büros, Materiallager und Desinfektionsraum auch Umkleiden, Duschen und vier schallisolierte Ruheräume. Und natürlich über einen wohnlichen Aufenthaltsraum mit Sofalandschaft, Esstisch und voll ausgestatteter Küche. Die verfügt im Gegensatz zu jener zu Hause jedoch über eine kleine Besonderheit: „Wir haben hier an der Tür noch einen Not-Aus-Knopf einbauen lassen“, sagt Thorsten Schiemenz, Rettungsdienstleiter der insgesamt acht Wachen des Eigenbetriebs beim Kreis Offenbach. „Wenn die Kollegen beim Kochen sind und zum Einsatz raus müssen, brauchen sie im Vorbeigehen nur draufhauen und in der Küche geht alles auf einmal aus“, erläutert er.

Positiv fällt auch das Fazit von Ralf Ackermann aus: „Der neue Standort bietet zum einen mehr Platz für unsere Einsatzkräfte und ihre Ausrüstung, zum anderen aber auch weitere wichtige Vorteile“. So erreichen die Rettungswagen von der Badstraße aus schnell die Stadtmitte und verfügen zudem über eine bessere Anbindung an die Bundesstraße B 448 sowie die Autobahn.

VON THOMAS HOLZAMER