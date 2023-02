Offenbach: Drei-Gänge-Menü für Menschen in Not

Der Stadtmarketing-Verein Obertshausen und der Rotary Club Offenbach-Einhard sammeln Spenden für ein Drei-Gänge-Menü für Bedürftige in Obertshausen.

Obertshausen – Den Erlös aus dem Verkauf ihres Advlädentskalenders haben Mitglieder des Stadtmarketing-Vereins Obertshausen (SMO) und des Rotary Clubs Offenbach-Einhard jetzt im Lädchen überreicht. Vertreter der Gruppen, die sich in der Lebensmittelausgabe für Bedürftige an der Friedensstraße in Obertshausen (Kreis Offenbach) engagieren, erhielten 7000 Euro. Damit soll am 25. Februar im Familienzentrum ein Charity-Dinner, ein festliches Essen für Menschen in Not, gestaltet werden.

Den Erlös aus dem Verkauf des Adventskalenders überreichen Beate Tomann (Stadtmarketing Dritte von links), Fabian Simon vom Rotary Club (Vierter von links) und Sabine Hisgen (Stadtmarketing, Mitte) sowie Bürgermeister Manuel Friedrich an das Lädchen. © m

Heimische Gastronomen bereiten ein Drei-Gänge-Menü vor, berichtet Pressesprecherin Sabine Hisgen vom SMO-Vorstand. Rund Hundert Erwachsene und Kinder werden erwartet. Sollte Geld übrig bleiben, fließt es ins Lädchen, ergänzte Bürgermeister Manuel Friedrich.

Das Dinner wird organisiert von Aktiven der Ortsgruppen von Arbeiterwohlfahrt, Rotem Kreuz und Malteser Hilfsdienst, von Seniorenhilfe, evangelischer Gemeinde und Stadtmarketing. Vom Adventskalender wurden etwa 2300 Exemplare verkauft. Rund 11.000 Euro wurden so eingenommen. 4000 davon sollen für den Bau von Lego-Rampen verwendet werden, über die auch Rolli-Fahrer Stufen in Ladengeschäfte überwinden können. (red)