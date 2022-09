Gratis-Konzerte runden Kultursommer in Obertshausen ab

Knaller zum Abschluss

Der Kultursommer in Obertshausen geht zu Ende. Zwei Bands schließen das Programm ab, während auch noch das „Heimat Shoppen“ läuft.

Obertshausen – Mit den Partybands Hot Stuff und Melibokus werden zum Abschluss des Obertshausener Kultursommers 2022 noch einem zwei echte Knaller präsentiert. Es locken Konzerterlebnisse unter freiem Himmel: Am Freitag, 9. September, spielt Hot Stuff im Kapellenhof. Am Samstag, 10. September, sind Melibokus im Beethovenpark zu hören. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

„Der Eintritt für die beiden Konzerte ist frei. Das städtische Eventteam sorgt für gemütliche Atmosphäre, für die Bewirtung sorgen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ,Heimat shoppen’“, kündigt Bürgermeister Manuel Friedrich an. Ausdrücklich dankte der Rathauschef den Sponsoren des Kultursommers, der Maingau Energie GmbH und der Sparkasse Langen-Seligenstadt, ohne deren Unterstützung solche Veranstaltungsreihen nur schwer umsetzbar seien.

Kultursommer in Obertshausen: Ein musikalisches Feuerwerk zum Abschluss

Mit der Musik der 1970er und 1980er Jahre lässt es Hot Stuff am Freitag, 9. September, um 19.30 Uhr auf der Bühne am Kapellenhof krachen. Hot Stuff versetzt seit vielen Jahren ihr Publikum in die Glamourwelt der 70er und 80er Jahre. Dann heißt es: Mitsingen, mittanzen, mitfeiern. Den herausragenden Musikern gelingt es bei ihren Konzerten immer wieder, eine euphorische Stimmung zu erzeugen.

Ein musikalisches Feuerwerk entzünden auch Melibokus am Samstag, 10. September, ab 19.30 Uhr im Beethovenpark. Bereits im vergangenen Jahr hat die Band im Rahmen des „Heimat shoppens“ begeistert. Die Coverband aus dem Rhein-Main-Gebiet wurde 1985 gegründet. Musikalisch arbeitet Melibokus konsequent daran, echte Klassiker, moderne Rocktitel und Chart-Hits im Repertoire zu haben. Dies ermöglicht eine große Bandbreite an Zuhörern und der Band ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Den Funken überspringen zu lassen und das Publikum einzubeziehen machen sich die sechs Musiker zur Profession.

Kultursommer in Obertshausen: Straßensperrungen während des „Heimat Shoppen“

Fragen zu den Musikveranstaltungen beantwortet das Team des städtischen Fachbereichs Sport, Kultur und Bildung unter Telefon: 06104 7034111 oder per E-Mail: kultur@obertshausen.de.

Besucherinnen und Besucher beachten bitte, dass es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt: Die Kapellenstraße wird am Freitag, 9. September, 13 Uhr, bis Samstag, 10. September, 9 Uhr, zwischen den Ecken Windthorststraße und Kurt-Schumacher-Straße für den Verkehr gesperrt. So bleibt genügend Platz zum Feiern.

Auf der Beethovenstraße kommt es im Zuge der Straßensanierung der Theodor-Körner-Straße zu einer Sperrung. Die Einmündung Beethovenstraße/Theodor-Körner-Straße ist für den Verkehr voll gesperrt. Die Geschäfte entlang der Beethovenstraße bleiben erreichbar - auch während der Veranstaltung „Heimat shoppen“. Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher werden gebeten, wenn möglich zu Fuß oder mit dem Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Hopper zum Beethovenpark zu kommen. (did)